Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов — Finance.ua

Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

Прямая поддержка в размере 1 млрд долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд долларов уже прибыла в Украину.

Об этом сообщило Посольство США в Украине.

В среду, 8 июня, посол Бриджит Бринк встретилась с вице-премьер-министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Стороны обсудили, как поддержка США может укрепить экономику Украины в условиях жестокой войны россии.

Бринк сообщила, что в рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере 1 млрд дол. уже прибыла.

Еще 7,5 млрд долларов грантовой помощи поступят в скором времени. В посольстве подчеркнули, что США работают над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели уйдут 40 миллиардов долларов помощи, которую недавно своей подписью одобрил Джо Байден. Более половины, 23,75 млрд, предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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