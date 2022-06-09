Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов — Finance.ua

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Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

Сегодня 10:12Казна и Политика
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Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от ШтатовУкраина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов
Прямая поддержка в размере 1 млрд долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд долларов уже прибыла в Украину.
Об этом сообщило Посольство США в Украине.
В среду, 8 июня, посол Бриджит Бринк встретилась с вице-премьер-министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Стороны обсудили, как поддержка США может укрепить экономику Украины в условиях жестокой войны россии.
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Бринк сообщила, что в рамках пакета в 40 миллиардов долларов, подписанного президентом Байденом 21 мая, прямая поддержка в размере 1 млрд дол. уже прибыла.
Еще 7,5 млрд долларов грантовой помощи поступят в скором времени. В посольстве подчеркнули, что США работают над тем, чтобы как можно быстрее оказать еще большую экономическую помощь.
Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели уйдут 40 миллиардов долларов помощи, которую недавно своей подписью одобрил Джо Байден. Более половины, 23,75 млрд, предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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