Всемирный банк одобрил транш для Украины на 1,5 млрд долл.: как используют эти деньги — Finance.ua

Всемирный банк одобрил транш для Украины на 1,5 млрд долл.: как используют эти деньги

Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Исполнительный совет Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование Украины на сумму 1,49 миллиарда долларов.

Как пишет Reuters , новый транш является приложением к уже обещанной поддержке более чем в 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине от Всемирного банка составила более 4 миллиардов долларов.

В заявлении Всемирного банка идет речь о том, что этот транш почти на 1,5 миллиарда долларов для Украины поддерживают финансовые гарантии от Британии, Нидерландов, Литвы и Латвии, а путем параллельного финансирования проект поддерживает Италия. Кроме того, будут и взносы нового многостороннего донорского трастового фонда.

Отмечается, что эти средства пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов в ближайшие 1,5 года для преодоления продовольственного кризиса в мире. В ближайшее время будет выделено 12 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на проекты, которые будут поддерживать сельское хозяйство, будут предоставлять социальную защиту для смягчения последствий повышения цен на продовольствие.

Справка Finance.ua:

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