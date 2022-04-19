Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України — Finance.ua
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Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України

Вчора 10:26Світ
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Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну росії проти УкраїниСвітовий банк знизив прогноз зростання світової економіки через війну росії проти України
Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2022 рік майже на цілий процентний пункт, до 3,2% з 4,1%. Як заявив президент Світового банку Девід Малпасс, в прогнозі враховуються наслідки російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
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Малпасс повідомив журналістам на телефонній конференції, що Світовий банк відреагував на додатковий економічний стрес, викликаний війною, запропонувавши новий 15-місячний цільовий показник кризового фінансування в розмірі 170 млрд доларів з метою виділити близько 50 млрд доларів цього фінансування протягом трьох місяців.
Малпасс сказав, що найбільшим компонентом зниження прогнозу зростання банку було скорочення на 4,1% в регіоні Європи і Центральної Азії, включаючи Україну, росію і сусідні країни.
За словами Малпасса, прогнози також знижуються для країн з розвиненою економікою і багатьох країн, що розвиваються через стрибки цін на продукти харчування та енергоносії, викликаних перебоями в поставках, пов’язаними з війною.
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За матеріалами: РБК-Україна
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