Financial Times прогнозує світову стагфляцію — Finance.ua

Financial Times прогнозує світову стагфляцію

Вчора 20:34 — Світ

Financial Times прогнозує світову стагфляцію

Світову економіку цьогоріч чекає стагфляція через війну росії в Україні.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Financial Times спільно з експертами Брукінгського інституту.

Експерти зазначають, що більшість країн зіштовхнеться зі зростанням цінового тиску, ослабленням ВВП та падінням ділової та споживчої довіри.

«Поточний рік може стати складним періодом геополітичних перегрупувань, стійких збоїв у поставках, а також волатильності на фінансових ринках, причому фоном для цього буде зростаючий інфляційний тиск і відсутність простору для маневру в політиці», — вважає старший науковий співробітник Брукінгського інституту Есвара Прасада.

Зведений індекс активності показує суттєву втрату імпульсу до зростання з кінця 2021 року в економіках розвинених країн та emerging markets при зниженні рівнів довіри та спаді на фінансових ринках. Серйозні труднощі чекають як на США, так і на Китай, і на Європу, заявив Прасад.

Хоча споживчі витрати в Штатах залишаються сильними, а ринок праці повернувся до доковідних умов, висока інфляція є серйозною проблемою для Федеральної резервної системи (ФРС), частиною якої є підтримання цінової стабільності.

У березні інфляція у США досягла 8,5% у річному вираженні, що є максимумом із грудня 1981 року.

Проблеми Китаю пов’язані зі стратегією «нульової толерантності» влади КНР до COVID-19. Карантинні заходи, введені в ряді регіонів країни, у тому числі жорсткий локдаун у Шанхаї, загрожують послабити споживчі витрати, інвестиції та виробництво, тоді як очікуване пом’якшення монетарної політики посилить довгострокові ризики для фінансової стабільності.

У випадку Європи серйозним ризиком для економіки є війна в Україні, яка зачіпає її більше за інших, а також спроби регіону скоротити залежність від експорту енергоресурсів з рф.

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