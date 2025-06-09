Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций

Казна и Политика
31
Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций
Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций
Кабинет министров одобрил первую за годы независимости стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года. Основная цель — обеспечить системное и эффективное развитие цифровой инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что предусматривает новая стратегия

Интернет без границ
В планах — быстрый и стабильный интернет по всей Украине, независимо от места жительства или условий. Его должны обеспечить на дому, в транспорте, в укрытиях и даже в самых отдаленных селах.
Новые возможности для бизнеса
Документ предусматривает интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Это откроет украинским компаниям путь на международные рынки, упростит выход за границу, даст новых клиентов и конкурентные преимущества.
Онлайн-сервисы
Медицина, образование, административные услуги — все это должно стать доступным онлайн благодаря качественной связи. Стратегия сделает цифровые услуги доступными даже в самых маленьких общинах.
Инновации для внутреннего рынка и экспорта
Предусмотрено развитие новейших технологий — 5G, искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT). У Украины есть шанс стать цифровым хабом Европы, а местные стартапы — выйти на глобальный рынок.

Экономический эффект от стратегии

Ожидается, что реализация Стратегии принесет 56 миллиардов долларов дополнительного ВВП в разных секторах к 2030 году. Еще 9 миллиардов долларов — в виде налоговых поступлений.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК), определила территории, на которых должен быть обеспечен доступ к универсальной электронной коммуникационной услуге — скоростному интернету.
В 2025 году покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет около 98%, не считая временно оккупированных территорий. С ними покрытие составляет около 91%. Также за последний год выросла скорость мобильного интернета.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems