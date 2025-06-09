Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций — Finance.ua

Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Дополнительные $9 млрд в бюджет: правительство приняло стратегию развития электронных коммуникаций

Кабинет министров одобрил первую за годы независимости стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года. Основная цель — обеспечить системное и эффективное развитие цифровой инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что предусматривает новая стратегия

Интернет без границ

В планах — быстрый и стабильный интернет по всей Украине, независимо от места жительства или условий. Его должны обеспечить на дому, в транспорте, в укрытиях и даже в самых отдаленных селах.

Новые возможности для бизнеса

Документ предусматривает интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Это откроет украинским компаниям путь на международные рынки, упростит выход за границу, даст новых клиентов и конкурентные преимущества.

Онлайн-сервисы

Медицина, образование, административные услуги — все это должно стать доступным онлайн благодаря качественной связи. Стратегия сделает цифровые услуги доступными даже в самых маленьких общинах.

Инновации для внутреннего рынка и экспорта

Предусмотрено развитие новейших технологий — 5G, искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT). У Украины есть шанс стать цифровым хабом Европы, а местные стартапы — выйти на глобальный рынок.

Экономический эффект от стратегии

Ожидается, что реализация Стратегии принесет 56 миллиардов долларов дополнительного ВВП в разных секторах к 2030 году. Еще 9 миллиардов долларов — в виде налоговых поступлений.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК), определила территории , на которых должен быть обеспечен доступ к универсальной электронной коммуникационной услуге — скоростному интернету.

В 2025 году покрытие мобильной связи и интернета в Украине составляет около 98%, не считая временно оккупированных территорий. С ними покрытие составляет около 91%. Также за последний год выросла скорость мобильного интернета.

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