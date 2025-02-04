Доплаты до минимальной зарплаты — какие правила в 2025 году Сегодня 20:42 — Личные финансы

Доплаты до минимальной зарплаты — какие правила в 2025 году

В Украине установлена ​​минимальная гарантированная сумма заработной платы, ниже которой работодатели не имеют права платить, чтобы не попасть под проверку Государственной службы по труду. Если зарплата меньше минимальной за полноценно выполненную работу, то ее нужно «дотянуть» путем доплаты.

Об особенностях такого требования говорится в ст. 31 закона «Об оплате труда» № 108.

Какие правила доплаты до минимальной зарплаты

Поскольку существуют сверхурочные, ночные, разные доплаты и надбавки, индексация, то «дотягивание» зарплаты до минимальной имеет свои правила.

Так, на 2025 год размер минимальной зарплаты составляет 8 тысяч грн. С «минималкой» сравнивается не только оклад, а вся сумма вместе с выплатами. К примеру, если оклад работника составляет 3,48 тыс. грн, то с определенными доплатами сумма составляет 8,05 тыс. грн, в таком случае доплату производить не надо.

Что касается индексации зарплаты, то она не входит в выплаты, которые идут сверх минимального уровня. Поэтому если работник имел зарплату 7,09 тыс. грн, а после индексации получил зарплату 8,04 тыс. грн, то доплаты до «минималки» не будет. Если же индексации нет, то доплата, чтобы было 8 тыс. грн, должна составлять 10 грн.

В общей сложности заработная плата, превышающая 8 тыс. грн, еще не говорит о том, что работнику не требуется доплата. Бывают случаи, когда человек работает ночью и ему насчитали 8,2 тыс. грн зарплаты, из которых 900 грн — «ночные». При доплате до «минималки» плату «ночных» не учитывают. Поэтому такому работнику должны доначислить еще 700 грн.

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Какие выплаты не учитывают для доплаты до «минималки»

Есть целый перечень выплат, которые не учитываются при определении доплаты до минимальной зарплаты:

доплата за неблагоприятные условия труда; высокий риск для здоровья для бюджетников;

доплата за работу в ночной период, которая составляет 40% от оплаты количества часов работы в такое время;

оплата за сверхурочную работу;

выплата за разъездной характер работы (для водителей);

премии к юбилейным, праздничным датам.

Справка Finance.ua:

Согласно Государственному бюджету Украины на 2025 год, минимальная заработная плата установлена ​​на уровне 8000 грн в месяц. Этот показатель останется неизменным в течение всего года. Размер многих социальных выплат (например, пособий по безработице, декретных) рассчитывается от минимальной зарплаты. Ее размер оказывает влияние на расчет налогов и сборов. Как росла минимальная зарплата в Украине за последние 10 лет — рассказали здесь.

К слову, минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз. С 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц. При этом минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен, то есть около 190 долларов. После уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора работник на минималке в Украине получит «на руки» 6160 грн.

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