Доля российского алюминия на складах Британии выросла до 90% — Finance.ua

Доля российского алюминия на складах Британии выросла до 90% Сегодня 06:12 — Мир

Доля запасов алюминия российского происхождения на складах, зарегистрированных Лондонской биржей металлов (LME), выросла до 90,4% в декабре с 78,8% в ноябре.

Об этом сообщает Reuters

Рост доли алюминия произошел после наложения 14 декабря Великобританией ограничений на юридических и физических лиц Соединенного Королевства, принимающих физические поставки недрагоценных металлов российского производства, что является частью более широких санкций против россии.

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Санкции вместе с низким спросом на физическом рынке способствовали дополнительным поставкам российского алюминия на склады, зарегистрированные LME.

В то же время запасы алюминия, не предназначенные для вывоза и доступные на рынке, на зарегистрированных складах LME, выросли на 74% с момента оглашения санкций Великобританией.

В LME сообщили, что «российский металл продолжал поступать через складскую сеть в течение декабря», и добавили, что они активно следят за упорядочением российского металла на рынке.

Таким образом, объем запасов первичного алюминия в россии по ордеру LME вырос до 338 375 метрических тонн в декабре по сравнению со 154 775 в ноябре, свидетельствуют данные биржи.

Доля меди российского происхождения выросла до 43% в декабре с 40% в ноябре, то есть до 59 725 тонн.

Также в декабре до 17 772 тонн увеличилась доля российского никеля, и теперь составляет 31%.

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Укрінформ По материалам:

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