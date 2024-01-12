Доля российского алюминия на складах Британии выросла до 90% — Finance.ua

Доля российского алюминия на складах Британии выросла до 90%
Доля запасов алюминия российского происхождения на складах, зарегистрированных Лондонской биржей металлов (LME), выросла до 90,4% в декабре с 78,8% в ноябре.
Об этом сообщает Reuters.
Рост доли алюминия произошел после наложения 14 декабря Великобританией ограничений на юридических и физических лиц Соединенного Королевства, принимающих физические поставки недрагоценных металлов российского производства, что является частью более широких санкций против россии.
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Санкции вместе с низким спросом на физическом рынке способствовали дополнительным поставкам российского алюминия на склады, зарегистрированные LME.
В то же время запасы алюминия, не предназначенные для вывоза и доступные на рынке, на зарегистрированных складах LME, выросли на 74% с момента оглашения санкций Великобританией.
В LME сообщили, что «российский металл продолжал поступать через складскую сеть в течение декабря», и добавили, что они активно следят за упорядочением российского металла на рынке.
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Таким образом, объем запасов первичного алюминия в россии по ордеру LME вырос до 338 375 метрических тонн в декабре по сравнению со 154 775 в ноябре, свидетельствуют данные биржи.
Доля меди российского происхождения выросла до 43% в декабре с 40% в ноябре, то есть до 59 725 тонн.
Также в декабре до 17 772 тонн увеличилась доля российского никеля, и теперь составляет 31%.
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