Британия вложит более $380 млн в производство ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от рф — Finance.ua

Британия вложит более $380 млн в производство ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от рф Сегодня 10:45 — Энергетика

Британия вложит более $380 млн в производство ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от рф

Великобритания планирует инвестировать более 380 миллионов долларов для запуска собственного производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Цель инициативы — снизить глобальную зависимость от поставок ядерного топлива из рф.

Программа предусматривает производство обогащенного урана, необходимого реакторам следующего поколения.

В правительстве ожидается, что она также обеспечит рабочие места и инвестиции в Северо-Западной Англии.

Как отметили в правительстве, Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит подобное производство.

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Инвестиции помогут получить до 24 ГВт атомной энергии до 2050 года, что составляет четверть всего потребления электроэнергии в стране.

«Запуск программы HALEU позволит Великобритании поставлять миру специализированное ядерное топливо и еще больше изолировать путинскую россию», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство направит 10 млн фунтов стерлингов на исследования в области других видов современного ядерного топлива.

В настоящее время этот вид топлива производится только в США и россии. По данным международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), США готовы поставлять HALEU только до 2035−2040 гг.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снова увеличил импорт российского ядерного топлива и услуг для российских реакторов в 2023 году по сравнению с 2021 годом, то есть с периодом до полномасштабного вторжения рф в Украину.

Также в США заявляли, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.

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Європейська правда По материалам:

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