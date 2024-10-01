Доля проблемных кредитов уменьшается: НБУ объяснил, почему — Finance.ua

Доля проблемных кредитов уменьшается: НБУ объяснил, почему Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Доля проблемных кредитов уменьшается: НБУ объяснил, почему

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 сентября 2024 года составила 33,1%.

Об этом сообщил НБУ.

Это на 0,8 п.п. ниже показателя по состоянию на 1 августа 2024 года и на 4,2 п.п. — показателя по состоянию на начало года.

Ключевые факторы сокращения доли NPL — дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих кредитов.

Объем неработающих кредитов сократился на 415 млн. грн. за месяц и на 5,8 млрд. грн. с начала года, в то же время объем предоставленных банками кредитов вырос на 27 млрд. грн. за месяц и 127 млрд. грн. с начала года.

Напомним, до полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).

Справка Finance.ua:

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года украинцы должны микрофинансовым организациям (МФО) свыше 14,5 миллиарда гривен, что на 5,23 миллиарда больше, чем в начале года. Об этом говорится в исследовании Опендатабот. Средняя сумма микрозайма выросла в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 6 776 гривен.

96% микрозаймов в этом году берутся онлайн. 657 тысяч микрокредитных договоров в месяц заключается в этом году. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1,2 млн. договоров в месяц — в 1,8 раза больше.

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