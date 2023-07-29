Проблемные кредиты в Украине: банкир дал советы, как не оказаться в долгах — Finance.ua

Проблемные кредиты в Украине: банкир дал советы, как не оказаться в долгах Сегодня 12:01 — Личные финансы

Проблемные кредиты в Украине: банкир дал советы, как не оказаться в долгах

При благоприятной экономической ситуации объем «нерабочих» (проблемных) потребительских кредитов физическим лицам до конца года может сократиться до 28% от общего количества кредитов — сейчас этот показатель превышает 30%.

Такое мнение высказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

По словам эксперта, с 24 февраля 2022 года до конца 2022 года количество «нерабочих» банковских кредитов физическим лицам выросло почти вдвое: с 17% до 31% от общего количества кредитов, выданных еще до начала широкомасштабного вторжения.

При этом в первом квартале 2023 года продолжилась негативная тенденция роста таких займов — по состоянию на апрель 2023 года количество таких кредитов достигло значения в 32%.

Замотаев отметил, что более 90% всех временно попавших в категорию проблемных кредитов возникли из-за военной агрессии.

Основные причины увеличения таких кредитов — потеря имущества вследствие вооруженной агрессии; потеря работы; вынужденный переезд в другой город или страну; весомые травмы (ранения) или же смерть заемщика.

Только со второго квартала 2023 года наблюдается постепенное уменьшение количества «нерабочих» кредитов: на июнь их количество сократилось на 1−1,5% от общего объема ссуд.

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Среди основных факторов, положительно повлиявших на уменьшение объема проблемных кредитов, банкир выделил постепенное освобождение части оккупированных врагом территорий и соответственно возобновление бизнес-деятельности на этих территориях, затормозившуюся инфляцию, сокращение безработицы почти на 3%, развитие малого и среднего бизнеса, а также стабилизацию на денежном рынке.

Полезные советы

Чтобы не оказаться в ситуации, когда заемщик не сможет рассчитываться по кредитам, банкир советует:

выбирать финучреждение, избегая сомнительные конторы по микрокредитованию, ведь проценты по их займам — это финансовая «удавка»;

иметь финансовую «подушку» на 2−3 месяца в случае неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту;

в случае если кредит нужен для того, чтобы покрыть долги по полученным ранее кредитам («перекредитоваться»), то обратить внимание на прозрачность и лояльность условий получения такого кредита;

выбрать кредит, максимально отвечающий потребностям и возможностям заемщика, у финучреждения с широкой «линейкой» кредитных программ с простыми и понятными условиями;

в случае возникновения финансовых затруднений, заемщику следует обратиться в банк для наработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.

«Страна живет надеждами на скорейшую победу в войне. Однако цинизм войны заключается в непредсказуемости ее последствий. Желательно, чтобы граждане, по тем или иным причинам нацеленные взять банковский кредит , были осмотрительными, обращая внимание не только на условия кредита, но и на репутацию финучреждения. И конечно, на случай форс-мажоров у заемщика должен быть „план Б“, чтобы не оказаться в полной зависимости от кредитных долгов», — подытожил Замотаев.

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УНІАН По материалам:

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