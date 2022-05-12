Доля неработающих кредитов в банках превысила 27% — НБУ

Доля неработающих кредитов в банках превысила 27% — НБУ

В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов на 1 апреля увеличилась до 27,1% против 26,6% на 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на Отчет об основных финансовых показателях банковской системы в I кв. 2022 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 апреля 2022 составила 27,1% по сравнению с 26,6% на 1 марта. Объем неработающих кредитов в марте вырос на 1,2 млрд грн.

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За январь-март 2022 года объем неработающих кредитов уменьшился на 38,9 млрд грн, доля NPL сократилась на 3 п.п.

Как сообщалось, из-за формирования резервов под ожидаемый ущерб от последствий войны убытки банковского сектора в I квартале 2022 года составили 160 млн грн.

По результатам опроса НБУ, банки констатируют резкое снижение спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения и снижение спроса на ипотеку.

Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле за прошлый год сократилась на 11 и. п. — с 41% на 1 января 2021 до 30% на 1 января 2022 года.

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