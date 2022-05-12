Доля неработающих кредитов в банках превысила 27% — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доля неработающих кредитов в банках превысила 27% — НБУ

Сегодня 19:44Кредит&Депозит
23
Доля неработающих кредитов в банках превысила 27% — НБУДоля неработающих кредитов в банках превысила 27% — НБУ
В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов на 1 апреля увеличилась до 27,1% против 26,6% на 1 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на Отчет об основных финансовых показателях банковской системы в I кв. 2022 года.
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 апреля 2022 составила 27,1% по сравнению с 26,6% на 1 марта. Объем неработающих кредитов в марте вырос на 1,2 млрд грн.
Читайте также
За январь-март 2022 года объем неработающих кредитов уменьшился на 38,9 млрд грн, доля NPL сократилась на 3 п.п.
Как сообщалось, из-за формирования резервов под ожидаемый ущерб от последствий войны убытки банковского сектора в I квартале 2022 года составили 160 млн грн.
Читайте также
По результатам опроса НБУ, банки констатируют резкое снижение спроса на кредиты со стороны бизнеса и населения и снижение спроса на ипотеку.
Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле за прошлый год сократилась на 11 и. п. — с 41% на 1 января 2021 до 30% на 1 января 2022 года.
По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.