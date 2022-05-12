С начала войны банки выдают кредиты населению только на текущие нужды, — НБУ

С началом войны банки Украины прекратили ипотечное и автокредитование населения. Кредиты выдаются только на текущие нужды.

Об этом сообщает НБУ в « Обзоре банковского сектора » Национального банка Украины за март 2022 года.

По данным НБУ, квартальные темпы роста кредитов населению замедлились до 0,7% по причине уменьшения объема кредитов в марте.

«Во время военного положения кредиты предоставлялись только на текущие потребности клиентов, а ипотечное и автокредитование почти не проводились», — говорится в сообщении.

Квартальный рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте составил 4,8%, валютных — 2,2% в долларовом эквиваленте. Государственные банки продемонстрировали самые высокие квартальные темпы роста гривневого портфеля — более 10%.

Справка Finance.ua:

Процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц, в Украине упали до исторического минимума.

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне в апреле снизилась на 0,9 процентного пункта — с 7,8% до 6,9% годовых, это рекордно низкий уровень за всю историю Украины.

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