Доля государства в банковском секторе превысила 53% — Finance.ua

Доля государства в банковском секторе превысила 53% Сегодня 15:33

Доля государства в банковском секторе превысила 53%

За II квартал доля государственных банков снизилась на 0.7 п. п. до 50.2%. Однако учитывая переход системно важного Сенс Банка в группу государственных, доля этой группы в активах сектора в июле превысила 53%.

Отмечается, что объем чистых активов платежеспособных банков вырос за II квартал на 5.6%. Прежде всего, финучреждения в дальнейшем наращивали объемы депозитных сертификатов НБУ. Как объясняет регулятор, апрельское введение трехмесячных депозитных сертификатов с более высокой доходностью стимулировали вложения банков в этот инструмент. На начало июля они насчитывали уже около 162 млрд грн.

Читайте также Результаты оптимистичные: НБУ обнародовал первые данные относительно устойчивости 20 крупнейших банков

«Процентные доходы банков выросли более чем на 50% в годовом исчислении. Наибольшую долю в процентных доходах составляют поступления от депозитных сертификатов НБУ и ОВГЗ: 52% за квартал», — сообщили в НБУ.

Согласно данным Нацбанка, темпы роста процентных доходов от субъектов хозяйствования замедлились до 19,3% в годовом исчислении, а процентные поступления от физлиц продолжали сокращаться. Процентные расходы за счет значительной доли дешевых текущих счетов в портфеле росли умереннее доходов. «Так что чистый процентный доход за квартал вырос на 40.2% в годовом исчислении», — добавил регулятор.

НБУ также сообщил, что чистый комиссионный доход снижался в апреле-мае, однако в июне возобновился до уровня марта. Уточняется, что по сравнению с предыдущим кварталом он был на 3% меньше, но в годовом исчислении вырос на 24,3%.

Кроме того, прибыль от операций купли-продажи валюты сокращалась, хотя оставалась выше, чем в 2021 году. «В течение ІІ квартала банки расформировали резервы под кредиты и дебиторскую задолженность, при этом доформировали 3.4 млрд грн резервов под ОВГЗ из-за изменения объемов и срочности портфеля», — отметили в Нацбанке. А также добавили, что совокупные отчисления в резервы за квартал составили всего 0,8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

напомним, Нацбанк принял решение о передаче «Сенс Банка» (ранее назывался «Альфа-Банк») в собственность государства, так как его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове;

в НБУ отмечали, что владельцы «Сенс Банка» имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокирование активов;

уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Акционерного общества «Сенс Банк», согласно которому банк переходит в собственность государства.

Подробно о том, что произошло, почему ребрендинг не помог и кто возглавит государственный «Сенс Банк», выясняли в статье.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.