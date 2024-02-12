Доля электромобилей в Норвегии составляет рекордно высокий уровень — Finance.ua

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Доля электромобилей в Норвегии составляет рекордно высокий уровень

Технологии&Авто
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Доля электромобилей в Норвегии составляет рекордно высокий уровень
Доля электромобилей в Норвегии составляет рекордно высокий уровень, Фото: automoto
В январе 2024 года в Норвегии зарегистрировано 5122 автомобилей. Доля комбинированных электромобилей составила 93,9%, включая рекордные 92,1% полностью электрических (BEV) и всего 1,8% плагин-гибридов (PHEV).
Об этом пишут CleanTechnica.
Tesla Model Y остается самой популярной маркой автомобиля, снова занявшей первое место в рейтинге моделей с 962 новыми регистрациями, опередив Hyundai Kona (282) и Nissan Leaf (263).
Инфографика: cleantechnica
Инфографика: cleantechnica
По сравнению с январем 2023 года прирост регистрации электромобилей вырос на 281%. Здесь также следует отметить, что январь является одним из самых слабых месяцев по количеству регистраций.
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За 2023 год самым большим месяцем по регистрациям в Норвегии был март. Тогда приобрели 19 366 авто, из которых 16 811 были электрическими. Всего за 2023 год в Норвегии зарегистрировали 104 590 электромобилей и 10 169 гибридов, это 82,4% от всех автомобилей.
Напомним, по данным Опендатабот, в Украину за весь 2023 год ввезли рекордные 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.
По материалам:
mezha.media
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