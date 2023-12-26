Долларизация упала: в НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Долларизация упала: в НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется

Кредит&Депозит
13
Долларизация упала: в НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется
Долларизация упала: в НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется
Доля валютных средств — самая низкая за два десятилетия. Уровень долларизации средств клиентов стабильно снижается.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Отчет о финансовой стабильности» Национального банка.
В ноябре он составил 31.9%, что соразмерно показателю перед полномасштабным вторжением. С этого времени доля валютных вкладов одномоментно возросла из-за корректировки валютного курса в июле 2022 года.
Читайте также
Длительный тренд к сокращению роли валютного фондирования имеет рыночные предпосылки. Депозиты в иностранной валюте остаются для населения менее привлекательными, ведь доходность гривневых вкладов заметно выше и компенсирует риски девальвации.
Долларизация упала: в НБУ говорят, что доверие украинцев к гривне сохраняется
Возможности банков инвестировать валютные средства тоже крайне ограничены ввиду слабого спроса на кредиты в иностранной валюте и потребности правительства в валютных привлечениях с внутреннего рынка.
Поэтому умеренные колебания курса не остановят тенденцию к дедолларизации, если не будет значительных потрясений.

Справка Finance.ua:

  • объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в ноябре вырос на 2,6% до рекордных 1 030,327 млрд гривен;
  • украинцы активно выбирают гривневые депозиты. Благодаря действиям регулятора, национальная валюта стала привлекательной для вложений из-за ее доходности.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.