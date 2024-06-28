Доллар по 54 гривны: когда курс в Украине достигнет такой отметки — Finance.ua

Доллар по 54 гривны: когда курс в Украине достигнет такой отметки
До конца текущего года в Украине курс доллара возрастет до 41 гривны, а к 2029 году показатель составит 54,1 гривны.
Как сообщили в отчете МВФ World Economic Outlook, с 2025 года курс американской валюты будет постепенно расти. В 2027 году он пересечет отметку в 50 гривен.
Среднегодовой курс гривны к доллару, согласно отчету, составит:
- 2024 год — 41,0 грн/долл;
- 2025 год — 45,8 грн/долл;
- 2026 год — 48,6 грн/долл;
- 2027 год — 50,4 грн/долл;
- 2028 год — 52,1 грн/долл;
- 2029 год — 54,1 грн/долл.
По данным портала «Минфин», в пятницу, 28 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,71 (покупка) и 40,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,53 грн.
Справка Finance.ua:
- в обновленном консенсус-прогнозе семи инвесткомпаний и аналитических центров, которые обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС), говорится, что курс гривны к доллару на конец текущего года ожидается на уровне около 42 грн/$1;
- в то же время в НБУ уверяют, что ситуация на валютном рынке Украины оставалась контролируемой, несмотря на ослабление курса гривны, в том числе под влиянием увеличения бюджетных расходов. Там также объяснили, почему курс доллара растет в последнее время.
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