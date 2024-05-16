Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках — Finance.ua

Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках Сегодня 11:26 — Валюта

Доллар дешевеет: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах снизился до 40 гривен. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

К утру 16 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 40,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 43,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,50 грн, евро по 42,75 грн.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,64−39,66 грн/доллар (купля-продажа) — рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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Официальный курс

НБУ снизил официальный курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс на 16 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,5771 грн за 1 доллар (-0,1028 грн).

Курс евро будет составлять 42,8501 грн за 1 евро (+0,0196 грн). Это исторический максимум. Высше курс был только 15 мая — 42,8305 грн/евро.

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