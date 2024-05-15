Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ — Finance.ua

Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста доллара по отношению к гривне в течение ближайшего года.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Какой курс прогнозируют?
- По опросу Нацбанка, население в апреле 2024 года ухудшило прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар. Хотя еще в марте граждане прогнозировали курс 39,80 грн/доллар.
- Финансовые аналитики в апреле спрогнозировали курс 41,81 грн/доллар (41,13 грн/доллар в марте).
- Банки в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. До этого они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.
- Предприятия, работающие в Украине, по опросу регулятора, прогнозируют курс на уровне 40,44 грн/доллар.
Отметим, что в государственном бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Ожидается, что в декабре 2024 курс он будет на уровне 42,1 грн/доллар.
А согласно расчетам МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар. В 2025 году он вырастет до 45,8 грн/доллар.
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