Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ — Finance.ua
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Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ

Валюта
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Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ
Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста доллара по отношению к гривне в течение ближайшего года.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Какой курс прогнозируют?

  • По опросу Нацбанка, население в апреле 2024 года ухудшило прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар. Хотя еще в марте граждане прогнозировали курс 39,80 грн/доллар.
  • Финансовые аналитики в апреле спрогнозировали курс 41,81 грн/доллар (41,13 грн/доллар в марте).
  • Банки в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. До этого они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.
  • Предприятия, работающие в Украине, по опросу регулятора, прогнозируют курс на уровне 40,44 грн/доллар.
Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара в год: опрос НБУ
Отметим, что в государственном бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Ожидается, что в декабре 2024 курс он будет на уровне 42,1 грн/доллар.
А согласно расчетам МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар. В 2025 году он вырастет до 45,8 грн/доллар.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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