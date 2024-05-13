Банкиры дали прогноз курса гривны летом — Finance.ua

Банкиры дали прогноз курса гривны летом Сегодня 17:02 — Валюта

Банкиры дали прогноз курса гривны летом

Официальный курс национальной валюты летом может ослабнуть до уровня 40,00−40,50 грн/$1, поделился ожиданиями начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков, в то время как в ОТП Банке прогнозируют, что гривна летом не снизится ниже уровня 40,20 грн/$1.

Об этом банкиры рассказали в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Я не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золотовалютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать», — сказал Мишаков.

Он считает, что объявленный НБУ 3 мая пакет смягчения валютных ограничений будет оказывать определенное давление на курс нацвалюты с конца прошлой недели или с текущей.

«Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. — Ред.) в районе 40,00 грн/$1, 40,50 грн/$1, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, я думаю, что это скорректируется до 39,50 грн/$1», — поделился своими ожиданиями Никита Мишаков.

Банкир отметил, что, по его мнению, курсовой коридор будет в пределах текущего уровня, близкого к отметке 40,00 грн/$1 с колебаниями в обе стороны около 50 коп.

«Результатом либерализации станет необходимость увеличения валютных интервенций НБУ для поддержания стабильности курса гривны, но это не повлечет за собой дополнительных угроз для макрофинансовой устойчивости», — поделилась мнением начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар.

«Колебания курса возможны, но в допустимых пределах. Летом мы не ожидаем, что официальный курс превысит отметку в 40,2 грн/$1. В то же время уже в конце года высока вероятность роста показателя до 40,7 грн/$1. То есть до уровня, который Министерство финансов Украины заложило в бюджет 2024 года», — отметила она.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий отметил, что пакет смягчений валютных ограничений в краткосрочном периоде увеличит структурный дефицит на межбанковском рынке, но улучшит условия ведения бизнеса и решит проблемы с обслуживанием внешних кредитов. Анонсированные меры по валютной либерализации могут усилить приток валюты в среднесрочном периоде, считает банкир.

Однако в отличие от коллег, ожидающих девальвацию нацвалюты, Колодий допускает, что на валютном рынке можно будет наблюдать сезонное укрепление гривны благодаря широким возможностям интервенций центробанка, учитывая достаточно высокий уровень международных резервов.

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«Для покрытия структурного дефицита НБУ достаточно резервов и будет использовать их для этого. Поэтому для нас не станет сюрпризом медленная сезонная ревальвация гривны как четкий сигнал рынка о способности поддерживать валютную стабильность», — подчеркнул он.

Банкир также сообщил, что, по оценкам Райффайзен Банка, валютная либерализация была заложена еще в январском макропрогнозе регулятора, что соответствовало дополнительному «оттоку» валюты в $5,6 млрд.

«Недавно озвученная представителями регулятора оценка в $5,5 млрд очень близка к нашим расчетам», — резюмировал он.

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«Валютные смягчения направлены на активизацию и стимуляцию бизнеса, что в конечном счете должно обусловить рост деловой активности, и, соответственно, ВВП. Динамика курса и дальше будет зависеть от помощи международных партнеров, положения на фронте, деловой активности бизнеса и настроений населения», — проинформировал директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый.

Все банкиры отметили достаточность уровня международных резервов для ведения более «мягкой» валютной политики и не видят каких-то существенных рисков для курсовой стабильности.

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