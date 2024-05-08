Глава НБУ анонсировал следующий пакет отмены валютных ограничений — Finance.ua

Глава НБУ анонсировал следующий пакет отмены валютных ограничений Сегодня 11:01 — Валюта

Глава НБУ анонсировал следующий пакет отмены валютных ограничений

Национальный банк Украины после отмены валютных ограничений для бизнеса готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких терминов для этого не устанавливает.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона

«Да, будет еще один пакет, и вы знаете, будет не один пакет», — сказал он.

Пышный напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украину фактически существовало свободное обращение капитала, но были введены валютные ограничения.

«Защита была построена именно на этом 18-м постановлении, которое предусматривало соответствующие валютные ограничения. 70 даже больше раз Национальный банк точечно вносил какие-то изменения, так или иначе, шаг за шагом понемногу предоставляя возможность совершать те или иные операции, реагируя на какие-то системные запросы, видя какие-то окна возможностей», — сказал он.

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В начале прошлого года в НБУ поняли в рамках коммуникации с МВФ, что нужно подойти к этому процессу системно, и была разработана стратегия валютной либерализации, предусмотревшая три этапа, сообщил Пышный.

По его словам, НБУ работает над валютной либерализации, исходя из концепции предпосылок, а не календарного графика.

«Проще говоря, я не буду вам говорить, когда именно будет следующий пакет, но он будет тогда, когда НБУ увидит и засвидетельствует, что все условия для безопасного расширения возможностей движения капитала сложились», — сказал он.

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Пышный сообщил, что НБУ должен убедиться, что может эффективно и качественно управлять рисками.

«Мы не берем никаких обязательств по срокам его проведения, но сделаем это именно тогда, когда, как считаем, будет лучше всего для украинской экономики и как можно безопаснее для макрофинансовой стабильности», — сказал он.

Справка Finance.ua:

3 мая Национальный банк Украины ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны:

Отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг. Обеспечена возможность бизнеса репатриировать «новые» дивиденды. Предоставлена ​​возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде. Смягчаются ограничения по части погашения «новых» внешних кредитов. Предоставлена ​​возможность погашать проценты по «старым» внешним кредитам. Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

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