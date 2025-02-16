Долги по зарплатам в россии выросли на 43%: больше всего пострадала строительная отрасль — Finance.ua

Долги по зарплатам в россии выросли на 43%: больше всего пострадала строительная отрасль Сегодня 22:21 — Мир

По состоянию на 1 января 2025 года долги российских компаний перед работниками достигли 507,9 млн руб. (5,7 млн ​​долл.), что на 153,9 млн руб. (1,7 млн ​​долл.), или 43,5% больше, чем в прошлом.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

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Отмечается, что около четверти этой суммы — более 110 млн руб. (1,2 млн долл.) — это долги, накопленные еще в 2022—2023 годах, а остальные 394,7 млн ​​руб. (4,4 млн долл.) — зарплаты, которые не выплатили в 2024-м.

Согласно Росстату, это первый случай роста просроченной задолженности по зарплатам с 2015 года.

Тогда, после обвала цен на нефть и введения западных санкций, долги бизнеса перед работниками за год выросли на 75% - до 3,5 млрд руб. (39 млн долл.).

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Какие отрасли пострадали больше всего

Больше всего от кризиса пострадала строительная отрасль: на нее приходится половина долгов по зарплате, поскольку рынок переживает последствия коллапса ипотеки и резкого повышения ключевой ставки ЦБ рф. Еще 20% задолженности сконцентрировано в обрабатывающей промышленности.

Економічна Правда По материалам:

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