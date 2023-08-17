Документы и выплаты: что нужно знать об увольнении с работы в Германии — Finance.ua

Документы и выплаты: что нужно знать об увольнении с работы в Германии Сегодня 20:01 — Личные финансы

Документы и выплаты: что нужно знать об увольнении с работы в Германии

С начала полномасштабной войны многие украинцы вынуждены были искать временное убежище в Европе. В настоящее время первое место по количеству украинских беженцев занимает Германия.

В Германии можно столкнуться с бюрократией по многим вопросам. Также немало формальностей нужно соблюсти, если вы решили сменить работу.

Увольнение с работы в Германии. С чего начать и что учитывать

Если вы решите уволиться с работы в Германии, необходимо выполнить несколько шагов. Перед увольнением по собственному желанию принято запланировать беседу со своим прямым руководителем — в идеале с глазу на глаз, советуют в издании TheLocal.de.

В большинстве случаев работодателя следует предупредить по крайней мере за месяц до увольнения. После устной беседы нужно сформировать официальное письмо. Глава 623 Гражданского кодекса Германии гласит, что вы должны сделать это, чтобы расторжение трудовых отношений было официальным.

Обратите внимание, что письмо не следует отправлять по электронной почте. Пересылка письма в электронной форме или сообщение по телефону может не считаться способом информирования об увольнении. Это должно быть структурированное официальное письмо, которое нужно распечатать. Оно должно содержать адрес компании в верхнем левом углу. Также — дату и тему письма: Kündigung meines Arbeitsvertrags: отмена моего трудового контракта.

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В письме нужно указать точную дату, когда вы планируете уволиться. Убедитесь в том, что руководитель получил ваше письмо.

В некоторых контрактах указано, за сколько времени нужно предупредить об увольнении. Но в целом немецкое законодательство предусматривает, что нужно предупредить об этом минимум за четыре недели. Исключение из этого правила составляют работники, находящиеся на 6-месячном испытательном сроке, для которых допускается двухнедельный срок предупреждения, независимо от числа месяца.

Лишь в неординарных случаях, например, если работодатель жестоко обращается с работником или совершает что-либо противозаконное, допускается fristlose Kündigung (увольнение без окончательного срока).

Что следует сделать перед увольнением

Проверьте свой трудовой договор. Следует перечитать трудовой договор и определить, за сколько времени вы должны предупредить своего работодателя. Если есть какие-то юридические проблемы, нужно выяснить заранее.

Добросовестно работайте до увольнения. Вероятно, ваши обязанности будут поручать другому человеку. Его нужно ввести в курс дела, передать обязанности и ознакомить с особенностями работы. Обсудите текущие проекты со своим управляющим. Это значительно повлияет не на вашу репутацию, отзывы о вас и на то, как к вам будут относиться на предыдущем месте работы.

Проверьте, можете ли вы подать заявку на пособие по безработице. Если вы работали в Германии в течение последних 5 лет полный рабочий день, вы можете получать пособие по безработице на срок до 2 лет, в зависимости от вашего возраста. Часто сотрудники получают 67% суммы, которую они зарабатывали на предыдущей работе. Однако если вы уволились по собственной инициативе и тем более без веских причин, вы не будете получать пособие в течение первых 3 месяцев после увольнения.

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Проверьте, сколько дней у вас осталось. Ваш последний день в офисе не обязательно ваш последний официальный рабочий день: обязательно уточните в отделе кадров, сколько дней оплачиваемого отпуска у вас осталось. Также работодатель может разрешить вам получить компенсацию за неиспользованный отпуск, если вы предпочитаете дополнительные деньги во время последней выплаты, а не дополнительные дни отпуска.

Попросите рекомендательное письмо. В Германии вы имеете законное право на рекомендательное письмо (Arbeitszeugnis) от компании, где работаете. И вообще, в стране принято собирать рекомендательные письма с предыдущих мест работы: ими активно интересуются будущие работодатели во время собеседований.

Но если у вас нет нового трудового договора с предыдущей работы, вам нужно будет зарегистрироваться безработным не позднее чем в первый день после увольнения.

Как прекратить разные виды договоров

Срочный трудовой контракт. Срочный или ограниченный контракт прекращается автоматически по истечении согласованного периода работы. Внеочередное расторжение возможно, однако для увольнения должна быть весомая причина, пишет сайт Expatrist.com.

Бессрочный трудовой договор заключается между вами и работодателем на неопределенный срок. Работники имеют право уволиться по собственному желанию даже без объяснения каких-либо уважительных причин. Такое соглашение, как правило, действует до пенсионного возраста работника, если он не уволится или его не уволит работодатель. Однако вам нужно помнить о регламентированном сроке предупреждения, когда нужно сказать о своем увольнении заранее.

Можно ли уволиться с работы неожиданно

Уволиться с работы в Германии неожиданно можно только в исключительных случаях. Как работодатель, так и работник могут расторгнуть трудовой договор без предупреждения только по уважительной причине. В Германии это называется экстраординарным расторжением.

Работник должен подать заявление об увольнении в течение 2 недель после возникновения причины увольнения. Если причины оправданны (нарушение закона, нарушение прав работников работодателем), вы можете оставить работу незамедлительно.

Возможные основания для неожиданного увольнения:

задержки заработной платы;

нарушение техники безопасности на рабочем месте;

преследования и оскорбления;

буллинг.

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Так или иначе, в этих случаях также следует отправить официальное письменное письмо-предупреждение работодателю. Также следует проконсультироваться с юристом по поводу причины увольнения без предупреждения. Если причина окажется необоснованной, можно столкнуться с судебным иском с последующим признанием расторжения недействительным.

Обратите внимание. Если вы увольняетесь внезапно и без уведомления, то не будете иметь права на финансовую помощь работникам в течение первых 3 месяцев. Чтобы избежать этой проблемы, работник должен проинформировать центр занятости о причине увольнения и доказать, что оно было обоснованным.

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