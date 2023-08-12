Как украинские беженцы устроились на рынке труда Германии — Finance.ua

Как украинские беженцы устроились на рынке труда Германии Сегодня 14:19 — Личные финансы

Как украинские беженцы устроились на рынке труда Германии

Украинские беженцы в Германии все больше устраиваются работать после длительного пребывания в этой стране. Почти половина из них имеют слишком высокую квалификацию для выполняемой работы.

При этом зарабатывают беженцы в среднем меньше немцев, сообщает idw-online.de

Сколько беженцев в Германии нашли работу и как они работают

Институт исследований рынка труда и профессиональной подготовки (IAB) опубликовал вторую волну исследования занятости украинских беженцев. Опрос проводился среди 6 тысяч беженцев в возрасте 18−64 лет.

Отмечается, что весной 2023 года работу имели 18% всех трудоспособных беженцев в Германии. Во время первой волны опроса осенью 2022 трудоустроены были 17% беглецов от войны в Украине. Среди находящихся в Германии более года на работу устроились 28% беженцев.

Однако почти половина трудоустроенных украинских беженцев работает по профессиям, для которых они формально имеют слишком высокую квалификацию на немецком рынке труда. В частности, высшее образование имеют около 68% украинских беженцев трудоспособного возраста, а профессионально-техническое образование — 16%.

Согласно результатам опроса, украинские беженцы получают меньше немцев. Средний месячный заработок украинских беженцев, работающих полный рабочий день, составляет 2550 евро, в то время как средняя зарплата работников в Германии — 3516 евро.

«По окончании языковых курсов интеграция ускорится», — эксперты

На полный рабочий день устроилось работать только 39% участников опроса, еще 36% работают часть дня. 7% проходят обучение или стажировку, а 18% трудоустроенных заняты несущественно.

Поскольку 80% беженцев трудоспособного возраста — женщины, а у половины из них есть дети, это затрудняет для них выход на работу.

«Уход за детьми — это структурная проблема. Ранний и комплексный уход за детьми не только напрямую увеличивает возможности на рынке труда для женщин-беженок. Это также способствует расширению социальных контактов с немецкими семьями, способствует участию в обществе и, таким образом, косвенно облегчает доступ к рынку труда», — объяснил руководитель исследовательского отдела IAB Герберт Брюкер.

Возможности работать и зарабатывать повышают образовательная квалификация и соответствующий профессиональный опыт. Завершение курсов немецкого языка также увеличивает шансы на получение прибыльной работы: украинские беженцы, окончившие курс немецкого языка на углубленном уровне, имеют на 21% более высокий уровень трудоустройства.

«Учитывая высокий уровень участия (более 60%) в языковых и интеграционных мероприятиях на момент опроса и выраженное желание трудоустроиться, можно ожидать ускоренной интеграции после завершения курсов. Теперь мы должны полностью использовать потенциал», — подчеркнула представительница IAB Юлия Косякова.

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