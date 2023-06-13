Работа в Германии: каких кадров больше всего не хватает в стране — Finance.ua

Работа в Германии: каких кадров больше всего не хватает в стране Сегодня 19:36 — Мир

Работа в Германии: каких кадров больше всего не хватает в стране

В Германии не хватает рабочей силы. Поэтому государство закрывает эту потребность благодаря работникам из других стран. Среди них и украинцы, пишет Schengen Visa Info

Рабочий кризис уже повлиял на 1/6 часть всех профессий в стране. В каких отраслях Германии острый дефицит кадров и на какие вакансии стоит обратить внимание украинцам — читайте дальше.

Кризис кадров

Германия борется с нехваткой рабочей силы. Согласно отчету Федерального агентства труда, 200 из 1200 профессиональных отраслей имели недостаточно квалифицированных работников за последний год.

Дефицит кадров больше всего ощущается в следующих профессиях:

обслуживающий персонал в отелях и ресторанах;

водители автобусов;

слесари;

специалисты по уходу за детьми;

строители;

инженеры в области автомобилестроения;

архитекторы;

фармацевты;

специалисты по информационным технологиям.

Больше всего вакансий в автомобильной отрасли

Больше всего от нехватки рабочей силы страдают автомобильные компании. Дефицит кадров затронул ¾ всех предприятий.

«Недостаток квалифицированных работников — одна из главных проблем для компаний немецкой автомобильной промышленности», — рассказывает Андреас Раде из немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA).

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Работников в автомобильной отрасли не хватало с 2021 года, и ситуация постоянно ухудшалась. Сейчас более 70% компаний в этом секторе не могут нанять достаточно специалистов. И это значительно замедляет рост экономики.

Рынок труда для украинцев

Германия старается нанимать опытных специалистов из-за границы. Власти планируют внести изменения в Закон о миграции квалифицированных работников. Одна из будущих реформ — сделать голубую карту (вид на жительство, предоставляемый страной ЕС иностранцу, имеющему высокую квалификацию в любой сфере) более доступной для специалистов с высшим образованием.

Также в Германии хотят разрешить гражданам других стран работать без дополнительного подтверждения квалификаций и степеней. Украинцы имеют право искать работу в Германии, но для некоторых профессий необходима переквалификация и подтверждение навыков.

В Германии также активно привлекают профессионалов из-за границ Европы. К примеру, медицинский персонал из Бразилии или IT-специалистов из Индии.

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Телеканал 24 По материалам:

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