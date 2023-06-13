Работа в Германии: каких кадров больше всего не хватает в стране — Finance.ua

Работа в Германии: каких кадров больше всего не хватает в стране
В Германии не хватает рабочей силы. Поэтому государство закрывает эту потребность благодаря работникам из других стран. Среди них и украинцы, пишет Schengen Visa Info.
Рабочий кризис уже повлиял на 1/6 часть всех профессий в стране. В каких отраслях Германии острый дефицит кадров и на какие вакансии стоит обратить внимание украинцам — читайте дальше.
Кризис кадров
Германия борется с нехваткой рабочей силы. Согласно отчету Федерального агентства труда, 200 из 1200 профессиональных отраслей имели недостаточно квалифицированных работников за последний год.
Дефицит кадров больше всего ощущается в следующих профессиях:
- обслуживающий персонал в отелях и ресторанах;
- водители автобусов;
- слесари;
- специалисты по уходу за детьми;
- строители;
- инженеры в области автомобилестроения;
- архитекторы;
- фармацевты;
- специалисты по информационным технологиям.
Больше всего вакансий в автомобильной отрасли
Больше всего от нехватки рабочей силы страдают автомобильные компании. Дефицит кадров затронул ¾ всех предприятий.
«Недостаток квалифицированных работников — одна из главных проблем для компаний немецкой автомобильной промышленности», — рассказывает Андреас Раде из немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA).
Читайте также
Работников в автомобильной отрасли не хватало с 2021 года, и ситуация постоянно ухудшалась. Сейчас более 70% компаний в этом секторе не могут нанять достаточно специалистов. И это значительно замедляет рост экономики.
Рынок труда для украинцев
Германия старается нанимать опытных специалистов из-за границы. Власти планируют внести изменения в Закон о миграции квалифицированных работников. Одна из будущих реформ — сделать голубую карту (вид на жительство, предоставляемый страной ЕС иностранцу, имеющему высокую квалификацию в любой сфере) более доступной для специалистов с высшим образованием.
Также в Германии хотят разрешить гражданам других стран работать без дополнительного подтверждения квалификаций и степеней. Украинцы имеют право искать работу в Германии, но для некоторых профессий необходима переквалификация и подтверждение навыков.
В Германии также активно привлекают профессионалов из-за границ Европы. К примеру, медицинский персонал из Бразилии или IT-специалистов из Индии.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется на весь мир.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью