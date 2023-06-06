Возвращение в Украину: как отказаться от пособия за рубежом и какие документы необходимы — Finance.ua

Возвращение в Украину: как отказаться от пособия за рубежом и какие документы необходимы Сегодня 13:06 — Личные финансы

Возвращение в Украину: как отказаться от пособия за рубежом и какие документы необходимы

Украинцы продолжают возвращаться домой, несмотря на вражеские обстрелы. Для того, чтобы приезд на Родину не напрягал и не было беготни с документами, стоит заранее уладить все дела в стране, где вы проживали. Рассказываем, что нужно сделать, прежде чем приехать в Украину.

Откажитесь от статуса временной защиты

Не важно, в какой стране вы проживали, самый главный шаг — это отказ от временной защиты. Отменит ваш статус государственный орган или учреждение, в котором вы оформляли документы. Добавим, что украинцы могут получить этот статус повторно, если вернутся за границу.

Убедитесь, что ваши документы действительны

Граждане, выехавшие из Украины с действующим загранпаспортом, не столкнутся со сложностями. Просроченный документ можно продлить в дипломатических учреждениях еще на пять лет — такое решение принял Кабинет Министров, поскольку выдать биометрию за границей невозможно. Также можно добавить в паспорт взрослого данные ребенка.

Те, у кого только внутренний паспорт или кто выезжал из Украины без документов, также должны обратиться в посольство или консульство. Сотрудники учреждения выдадут специальный документ — удостоверение личности на возвращение в Украину. Обратите внимание, что платить консульский сбор во время военного положения не нужно.

Аннулируйте получение денежного пособия за рубежом

При возвращении домой беженцы не могут получать государственные выплаты. Если вы не уведомите соответствующее учреждение о выезде из страны, это будет считаться правонарушением. В таком случае украинца может ожидать штраф и даже запрет на въезд в страну. Кстати, декларировать в Украине денежные выплаты, полученные за границей, не нужно.

Подход к предоставлению пособия такой же как и с временной защитой — его можно получать при повторном въезде в страну.

Решите все налоговые вопросы

В некоторых странах временные переселенцы должны платить налоги, если проживают более полугода. Из Украины решать налоговые проблемы сложно, поэтому рекомендуем уплатить все налоги до пересечения границы.

Украинцы, официально работавшие за рубежом, должны получить справку об уплаченных налогах и объекте налогообложения. Посольство Украины или консульское учреждение может легализовать этот документ.

Закройте банковский счет

Этот шаг не обязателен. Однако мы рекомендуем закрывать счета, если вы не планируете пользоваться финансовыми услугами. За пользование счетом банк может начислять комиссию, и за ее неуплату накопится долг.

Банки предлагают разные варианты закрытия счета, в том числе и дистанционные. Так что если вы не успели сделать это за рубежом, можно закрыть счет уже дома.

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