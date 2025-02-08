Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика) — Finance.ua

Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика) Сегодня 20:10 — Фондовый рынок

Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика)

Несмотря на западные санкции, россии удалось увеличить доходы от продажи нефти. В 2024 году поступления в бюджет составили 9,1 трлн рублей, что является самым высоким показателем по меньшей мере с 2018 года. Доходы от экспорта нефти и газа остаются основным источником финансирования войны против Украины.

Как во время полномасштабной войны изменяются доходы кремля от экспорта нефти — рассказало издание «Слово и дело».

В 2022 году российский бюджет получил от экспорта нефти не более 8 трлн рублей. В феврале, то есть в последний месяц перед вторжением, россия заработала 697,1 млрд рублей, баррель Urals (основной экспортный бренд российской нефти) стоил около 94,94 долларов (самая высокая цена за год).



Наибольшее количество поступлений от экспорта нефти было в марте и апреле — 976,1 млрд рублей и 1,5 трлн рублей соответственно. Средняя цена барреля Urals составляла 92,59 долларов и 72,55 долларов.

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К концу 2022 года, в ноябре-декабре, доходы россии от продажи нефти снизились до 411 млрд рублей. российская нефть в декабре подешевела до 52,23 доллара за баррель.

В 2023 году доходы российского бюджета от продажи нефти снизились до 7,01 трлн рублей. В январе и феврале поступления составили 310,1 млрд и 360,6 млрд рублей соответственно, а стоимость барреля нефти упала до 51,9 долларов.

Во второй половине года нефть подорожала, и доходы россии выросли. К примеру, в октябре поступления в бюджет от экспорта нефти составляли 1,5 трлн рублей.

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В 2024 году россия смогла увеличить доходы от экспорта нефти до 9,1 трлн рублей.

В январе поступления в бюджет составили 501,2 млрд рублей;

поступления в бюджет составили 501,2 млрд рублей; в феврале — 795 млрд;

— 795 млрд; в марте — 1,1 трлн;

— 1,1 трлн; в апреле — 1,1 трлн;

— 1,1 трлн; в мае — 632,5 млрд;

— 632,5 млрд; в июне — 590,6 млрд;

— 590,6 млрд; в июле — 1,1 трлн;

— 1,1 трлн; в августе — 616 млрд;

— 616 млрд; в сентябре — 597,2 млрд;

— 597,2 млрд; в октябре — 1,05 трлн;

— 1,05 трлн; в ноябре — 605,2 млрд;

— 605,2 млрд; в декабре — 570,6 млрд.

Максимальная среднемесячная цена барреля Urals составила 73,02 долларов (апрель), минимальная — 61,65 долларов (сентябрь).

Напомним, аналитики Goldman Sachs Group Inc считают , что масштабные санкции США против российской нефтяной промышленности вряд ли станут «большим ударом» по добыче. Дело в том, что рост фрахтовых ставок и дешевая нефть поддерживают торговлю.

Слово і Діло По материалам:

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