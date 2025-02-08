Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика) — Finance.ua
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Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика)

Фондовый рынок
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Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика)
Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика)
Несмотря на западные санкции, россии удалось увеличить доходы от продажи нефти. В 2024 году поступления в бюджет составили 9,1 трлн рублей, что является самым высоким показателем по меньшей мере с 2018 года. Доходы от экспорта нефти и газа остаются основным источником финансирования войны против Украины.
Как во время полномасштабной войны изменяются доходы кремля от экспорта нефти — рассказало издание «Слово и дело».
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В 2022 году российский бюджет получил от экспорта нефти не более 8 трлн рублей. В феврале, то есть в последний месяц перед вторжением, россия заработала 697,1 млрд рублей, баррель Urals (основной экспортный бренд российской нефти) стоил около 94,94 долларов (самая высокая цена за год).
Доходы рф от продажи нефти: что изменилось с полномасштабным вторжением в Украину (инфографика)
Наибольшее количество поступлений от экспорта нефти было в марте и апреле — 976,1 млрд рублей и 1,5 трлн рублей соответственно. Средняя цена барреля Urals составляла 92,59 долларов и 72,55 долларов.
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К концу 2022 года, в ноябре-декабре, доходы россии от продажи нефти снизились до 411 млрд рублей. российская нефть в декабре подешевела до 52,23 доллара за баррель.
В 2023 году доходы российского бюджета от продажи нефти снизились до 7,01 трлн рублей. В январе и феврале поступления составили 310,1 млрд и 360,6 млрд рублей соответственно, а стоимость барреля нефти упала до 51,9 долларов.
Во второй половине года нефть подорожала, и доходы россии выросли. К примеру, в октябре поступления в бюджет от экспорта нефти составляли 1,5 трлн рублей.
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В 2024 году россия смогла увеличить доходы от экспорта нефти до 9,1 трлн рублей.
  • В январе поступления в бюджет составили 501,2 млрд рублей;
  • в феврале — 795 млрд;
  • в марте — 1,1 трлн;
  • в апреле — 1,1 трлн;
  • в мае — 632,5 млрд;
  • в июне — 590,6 млрд;
  • в июле — 1,1 трлн;
  • в августе — 616 млрд;
  • в сентябре — 597,2 млрд;
  • в октябре — 1,05 трлн;
  • в ноябре — 605,2 млрд;
  • в декабре — 570,6 млрд.
Максимальная среднемесячная цена барреля Urals составила 73,02 долларов (апрель), минимальная — 61,65 долларов (сентябрь).
Напомним, аналитики Goldman Sachs Group Inc считают, что масштабные санкции США против российской нефтяной промышленности вряд ли станут «большим ударом» по добыче. Дело в том, что рост фрахтовых ставок и дешевая нефть поддерживают торговлю.
По материалам:
Слово і Діло
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