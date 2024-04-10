Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году

1
Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году
Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году
Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Работаем над созданием Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, который должен наполняться за счет конфискованных российских активов. Одобряем инициативы наших европейских партнеров по передаче Украине доходов, сгенерированных этими замороженными активами. В 2024 году такие доходы могут составлять суммарно 5−8 млрд евро», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
Читайте также
В то же время премьер подчеркнул, что это только первый шаг к восстановлению справедливости, поскольку принцип «россия заплатит» должен быть воплощен в жизнь полным объемом.
Напомним, в Евросоюзе подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Средства будут направлены на поставку оружия и развитие оборонной промышленности.
Кроме того, Еврокомиссия стремится ускорить утверждение механизма использования доходов от замороженных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в размере 2−3 млрд евро.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.