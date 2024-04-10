Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году — Finance.ua

Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году Сегодня 09:12

Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году

Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Работаем над созданием Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, который должен наполняться за счет конфискованных российских активов. Одобряем инициативы наших европейских партнеров по передаче Украине доходов, сгенерированных этими замороженными активами. В 2024 году такие доходы могут составлять суммарно 5−8 млрд евро», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

В то же время премьер подчеркнул, что это только первый шаг к восстановлению справедливости, поскольку принцип «россия заплатит» должен быть воплощен в жизнь полным объемом.

Напомним, в Евросоюзе подготовили законодательное предложение, согласно которому Украина начнет получать доходы от заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Средства будут направлены на поставку оружия и развитие оборонной промышленности.

Кроме того, Еврокомиссия стремится ускорить утверждение механизма использования доходов от замороженных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в размере 2−3 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.