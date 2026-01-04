Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за 3 квартала 2025 года Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за 3 квартала 2025 года

Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен.

Читайте также Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом

Соответствующие данные Министерство развития общин и территорий представило на презентации нового туристического дашборда — первого цифрового инструмента, аккумулирующего полную статистику отрасли из государственных реестров.

Наибольшие объемы сбора обеспечили

Киев (52,8 млн грн),

Львовщина (42,5 млн грн)

Ивано-Франковская область (32,4 млн грн).

В целом, налоговые поступления от всей туристической сферы продемонстрировали рост на 40%, превысив за первое полугодие текущего года отметку в 1,8 миллиарда гривен. Основными драйверами финансового роста стали гостиницы столицы и западных регионов.

Читайте также Где самые большие доходы от туризма в ЕС и в мире (инфографика)

По словам первого заместителя министра Алены Шкрум, новый дашборд направлен на детенизацию отрасли и помощь инвесторам в стратегическом планировании.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.