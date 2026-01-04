Доходы от туристического сбора в Украине выросли на 35% за 3 квартала 2025 года
Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен.
Соответствующие данные Министерство развития общин и территорий представило на презентации нового туристического дашборда — первого цифрового инструмента, аккумулирующего полную статистику отрасли из государственных реестров.
Наибольшие объемы сбора обеспечили
- Киев (52,8 млн грн),
- Львовщина (42,5 млн грн)
- Ивано-Франковская область (32,4 млн грн).
В целом, налоговые поступления от всей туристической сферы продемонстрировали рост на 40%, превысив за первое полугодие текущего года отметку в 1,8 миллиарда гривен. Основными драйверами финансового роста стали гостиницы столицы и западных регионов.
По словам первого заместителя министра Алены Шкрум, новый дашборд направлен на детенизацию отрасли и помощь инвесторам в стратегическом планировании.
