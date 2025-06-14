Доходы на украинском рынке фиксированного интернета упали на 30% — Finance.ua
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Доходы на украинском рынке фиксированного интернета упали на 30%

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Доходы на украинском рынке фиксированного интернета упали на 30%
Доходы на украинском рынке фиксированного интернета упали на 30%
После запрета упрощенной системы налогообложения доходы на рынке фиксированного Интернета в четвертом квартале 2024 года упали на 30%.
Об этом говорится в анализе Офиса эффективного регулирования BRDO.
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Отмечается, что доходы рынка упали до 4,3 млрд грн по сравнению с ІІІ кварталом, что стало самым низким показателем с 2022 года.
Доходы на украинском рынке фиксированного интернета упали на 30%
По опубликованным данным, количество пользователей фиксированного интернета сократилось на 3,5% - до 8,2 млн абонентов по сравнению с первым полугодием 2024 года.
В то же время отчетность по абонентам рекордно неполная в 2024 году: более 40% компаний, отчитывавшихся о доходах, не предоставили данные об абонентской базе.
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Такая неполнота отчетности фиксируется в первый раз с 2021 года. По состоянию на конец прошлого года в список крупнейших компаний вошли новые игроки — ПАО «Фарлеп-Инвест» и ООО НПП «Тенет», тогда как ООО «Мега Линк» и ООО «Гигатранс Украина» выбыли.
Доходы на украинском рынке фиксированного интернета упали на 30%
«Запрет „упрощенки“ стал катализатором изменений на рынке фиксированного интернета. Мы уже видим резкое падение доходов, неполноту отчетности и первые признаки переформатирования рынка. Это тревожные сигналы, которые ставят под угрозу конкуренцию в отрасли и доступность интернета для населения», — заявил руководитель сектора «ІТ и Телеком» в BRDO Игорь Самоходский.
Напомним, еще одна отрасль, демонстрирующая положительные сдвиги в детенизации — это сектор предоставления интернет-услуг.
По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, значительный рост наблюдается среди юридических лиц, тогда как ФЛПы показали спад — это может свидетельствовать о переходе отрасли от модели «кустов ФЛП» на юридические лица.
По материалам:
mezha.media
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