«Тень исчезает»: что происходит в сфере интернет-услуг (мнение Гетманцева) — Finance.ua

«Тень исчезает»: что происходит в сфере интернет-услуг (мнение Гетманцева) Сегодня 13:04 — Казна и Политика

«Тень исчезает»: что происходит в сфере интернет-услуг (мнение Гетманцева)

По итогам 1 квартала 2025 года сумма уплаченных налогов в отрасли выросла на 48% — с 800 млн грн в 2024-м до 1,187 млрд грн в 2025-м.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Еще одна отрасль, демонстрирующая положительные сдвиги в детенизации — это сектор предоставления интернет-услуг.

По его словам, значительный рост наблюдается среди юридических лиц, тогда как ФЛП показали спад — это может свидетельствовать о переходе отрасли от модели «кустарников ФЛП» на юридические лица.

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На графике указана динамика средней заработной платы.

Большинство компаний существенно повысили зарплаты в 4 квартале 2024 и 1 квартале 2025.

Только около 10 компаний продолжают платить на уровне около 10 тыс. грн. Напомним, средняя зарплата в стране — более 24 тыс. грн.

«Это еще один сигнал, что рынок меняется — прозрачно работать становится нормой. И к тем, кто еще в тени. Может, стоит уже меньше тратить на адвокатов, суды и ручных депутатов — и больше на налоги и поддержку армии?» — написал он.

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Ранее писали , что в Украине в прошлом году правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. Изменения в налогах для физических лиц и бизнеса в Украине предлагаются и могут быть утверждены в соответствии с утвержденной Кабмином в 2024 году Национальной стратегией доходов до 2030 года, где речь идет и о прогрессивной шкале налогообложения физических лиц.

Также председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что в рамках текущего созыва парламента не предусматривается никакого дополнительного повышения налогов.

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