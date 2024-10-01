Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата — Finance.ua
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Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата

Казна и Политика
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Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата
Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата
В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год есть возможность дополнительного увеличения доходов бюджета на 13,5 млрд грн.
Об этом сообщили в Счетной палате после проведения экспертной оценки.
В частности, дополнительные резервы могут быть привлечены за счет:
  • 1,3 млрд грн — от сборов за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и продажи таких разрешений;
  • 12,2 млрд грн — от налога на прибыль предприятий через мобилизацию налогового долга и увеличение ставки налога для банков с 25 до 50%.
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Эти резервы помогут увеличить запланированные доходы государственного бюджета, которые составляют 2 трлн 336,3 млрд грн, что на 22,2% больше по сравнению с планом на 2024 год. Рост доходов будет происходить за счет увеличения ставок налогов, девальвации гривны, роста импорта и полученных средств от НБУ.
Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата
Несмотря на значительный потенциал дополнительных доходов, Счетная палата указывает на риски недостижения прогнозируемого роста импорта и курса гривны. Это может повлиять на поступления от НДС на импортные товары и ввозные пошлины, которые в проекте госбюджета заложены на уровне роста 22,9% и 20,2% соответственно.

Основные показатели госбюджета-2025

Расходы госбюджета предлагаются на уровне 3 трлн 938,2 млрд грн (на 5,4% больше по сравнению с текущим годом). Основные расходы будут касаться сектора безопасности и обороны (56% всех расходов) и социально-гуманитарной сферы (21,1%).
Проект также предусматривает расходы на обслуживание долга в размере 481 млрд грн, что составляет 12% от общих расходов. Расходы на погашение государственного долга существенно возрастут из-за увеличения долговой нагрузки.
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Ожидается, что дефицит госбюджета в 2025 году составит 1,6 трлн грн (уменьшение на 11,1% по сравнению с 2024 годом). Основное финансирование дефицита будет происходить за счет государственных заимствований, доля которых в поступлениях составит 49,7%.
Таким образом, увеличение доходов на 13,5 млрд грн может значительно улучшить баланс государственного бюджета и уменьшить риски, связанные с недополучением средств от других источников, таких как приватизация и государственные заимствования.
По материалам:
Діло
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