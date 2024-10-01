Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата Сегодня 05:45 — Казна и Политика

Доходы госбюджета-2025 можно увеличить на 13,5 млрд грн — Счетная палата

В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год есть возможность дополнительного увеличения доходов бюджета на 13,5 млрд грн.

Об этом сообщили в Счетной палате после проведения экспертной оценки.

В частности, дополнительные резервы могут быть привлечены за счет:

1,3 млрд грн — от сборов за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и продажи таких разрешений;

12,2 млрд грн — от налога на прибыль предприятий через мобилизацию налогового долга и увеличение ставки налога для банков с 25 до 50%.

Эти резервы помогут увеличить запланированные доходы государственного бюджета, которые составляют 2 трлн 336,3 млрд грн, что на 22,2% больше по сравнению с планом на 2024 год. Рост доходов будет происходить за счет увеличения ставок налогов, девальвации гривны, роста импорта и полученных средств от НБУ.

Несмотря на значительный потенциал дополнительных доходов, Счетная палата указывает на риски недостижения прогнозируемого роста импорта и курса гривны. Это может повлиять на поступления от НДС на импортные товары и ввозные пошлины, которые в проекте госбюджета заложены на уровне роста 22,9% и 20,2% соответственно.

Основные показатели госбюджета-2025

Расходы госбюджета предлагаются на уровне 3 трлн 938,2 млрд грн (на 5,4% больше по сравнению с текущим годом). Основные расходы будут касаться сектора безопасности и обороны (56% всех расходов) и социально-гуманитарной сферы (21,1%).

Проект также предусматривает расходы на обслуживание долга в размере 481 млрд грн, что составляет 12% от общих расходов. Расходы на погашение государственного долга существенно возрастут из-за увеличения долговой нагрузки.

Ожидается, что дефицит госбюджета в 2025 году составит 1,6 трлн грн (уменьшение на 11,1% по сравнению с 2024 годом). Основное финансирование дефицита будет происходить за счет государственных заимствований, доля которых в поступлениях составит 49,7%.

Таким образом, увеличение доходов на 13,5 млрд грн может значительно улучшить баланс государственного бюджета и уменьшить риски, связанные с недополучением средств от других источников, таких как приватизация и государственные заимствования.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.