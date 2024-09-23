Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30% — Finance.ua
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Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30%

Казна и Политика
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Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30%
Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30%
Кабинет Министров ожидает, что в 2025 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 30%, а расходы — на 20%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.
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«Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предполагается почти на 20%», — сказал он.
Шмыгаль отметил, что оборона и безопасность страны является ключевым приоритетом, поэтому на следующий год правительство заложило 2,2 трлн грн на эти нужды.
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«Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Это рост почти на 300 млрд грн. Будет гораздо больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов», — добавил глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • Первым приоритетом госбюджета Украины на следующий год является финансирование сектора безопасности и обороны. Расходы на оборону должны вырасти, по меньшей мере, до 2,22 триллиона гривен. Это почти 26,3% ВВП или 56,4% всех расходов государственного бюджета.
  • Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма». Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции. «Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная», — объяснил он.
По материалам:
Економічна Правда
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