Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30% — Finance.ua

Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30% Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году возрастут почти на 30%

Кабинет Министров ожидает, что в 2025 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 30%, а расходы — на 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

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«Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предполагается почти на 20%», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что оборона и безопасность страны является ключевым приоритетом, поэтому на следующий год правительство заложило 2,2 трлн грн на эти нужды.

«Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Это рост почти на 300 млрд грн. Будет гораздо больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов», — добавил глава правительства.

Справка Finance.ua:

Первым приоритетом госбюджета Украины на следующий год является финансирование сектора безопасности и обороны. Расходы на оборону должны вырасти, по меньшей мере, до 2,22 триллиона гривен. Это почти 26,3% ВВП или 56,4% всех расходов государственного бюджета.

Председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма». Нардеп отметил, что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов. Одной из основных проблем, по его мнению, является макропрогноз, в частности прогнозы инфляции. «Прогноз инфляции является одним из самых больших рисков выполнения бюджета. Не потому, что инфляция высокая или низкая, а потому, что она разная», — объяснил он.

Економічна Правда По материалам:

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