Правительство предлагает выделить 43 млрд грн на дорожный фонд в бюджете-2025 — Железняк Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Правительство предлагает выделить 43 млрд грн на дорожный фонд в бюджете-2025 — Железняк

В государственном бюджете на 2025 год предлагают увеличить расходы на Государственный дорожный фонд, на него будет направлено 43,2 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на презентацию проекта.

Все средства из дорожного фонда на 2024 год (94,7 млрд грн) были перенаправлены на нужды обороны. Соответствующий ресурс был сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог. В то же время, по его словам, в бюджете 2025 года заложено 43,2 млрд грн на Дорожный фонд.

Согласно презентации правительства, общая сумма включает расходы, связанные с содержанием автомобильных дорог и долговых обязательств Агентства восстановления и расходы на фонд внутренних водных путей.

Рада начала заслушивание проекта бюджета 2025 года. После этого начнется внесение предложения в проект бюджета до 1 октября, и в середине октября (не позднее 20-го) состоится первое голосование.

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