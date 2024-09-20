В проекте бюджета-2025 предусмотрено 419,2 млрд грн на программы соцподдержки — Finance.ua

В проекте бюджета-2025 предусмотрено 419,2 млрд грн на программы соцподдержки Сегодня 09:12 — Личные финансы

В проекте бюджета-2025 предусмотрено 419,2 млрд грн на программы соцподдержки

Кабинет Министров Украины внес проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» в Верховную Раду.

В первую очередь государство направляет средства на финансирование расходов на безопасность и оборону, однако, к сожалению, количество граждан, разными способами страдающих вследствие полномасштабного вторжения, постоянно растет, сообщает Министерство социальной политики.

Согласно проекту бюджета, представленного в ВРУ к первому чтению, совокупные расходы на программы социальной поддержки в 2025 году составят 419,2 млрд грн. Это несколько меньше, чем запланировано государственным бюджетом на 2024 г. Однако государство предоставит финансовую поддержку, необходимые выплаты и услуги всем нуждающимся гражданам. А социальные выплаты и пособия будут профинансированы должным образом. Минсоцполитики, в свою очередь, продолжит работу над поиском ресурсов, в т. ч. — за счет международных партнеров, для поддержки украинцев из самых уязвимых категорий.

Госбюджет-2025 предусматривает продолжение реформ системы социальной поддержки, начатых в предыдущие годы.

Так, среди приоритетов социального бюджета-2025 будут:

Приоритет 1: защита украинцев от риска бедности

На поддержку малообеспеченных семей в 2025 г. планируется направить 19,7 млрд грн. Хотя это на 0,5 млрд грн меньше, чем было запланировано в бюджете на 2024 г., такое снижение обусловлено более низким, чем ожидалось, количеством получателей помощи в течение 2024 года. Соответственно расходов в сумме 19,7 млрд грн в 2025 году хватит для того, чтобы защитить наиболее уязвимые малообеспеченные семьи.

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По предложению Минсоцполитики предусмотрено повышение уровня обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям на 5% (для трудоспособных лиц с 55% до 60%, для детей со 140% до 145%). Это позволит повысить уровень социальной защиты попавших за черту бедности семей.

Кроме того, на социальную защиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено 80,8 млрд грн. В частности, в проекте Бюджета предусмотрено сохранение в следующем году выплаты на проживание для ВПЛ как кризисной выплаты, являющейся частью поддержки Правительства для внутренне перемещенных лиц. Размер выплаты остается неизменным: 3 тыс. грн. — для лиц с инвалидностью и детей, 2 тыс. грн. — для других лиц.

На выплату жилищных субсидий и льгот — 42,3 млрд грн. Эта сумма равняется объему прогнозных расходов на субсидии и льготы в 2024 г.

Приоритет 2: Поддержка лиц с инвалидностью

Сегодня в Украине проживает около 2,8 млн человек с инвалидностью.

Именно поэтому на социальную защиту лиц с инвалидностью в Госбюджете предусмотрено — 6,7 млрд грн. По сравнению с 2024 годом на 0,3 млрд больше. В частности:

на обеспечение ДЗР лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения — 4,6 млрд грн,

протезирование и ортезирование изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления — 1,1 млрд грн.

на реабилитацию детей с инвалидностью — 1,0 млрд. грн.

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Приоритет 3: Создание условий, чтобы каждый ребенок воспитывался в семейной среде

На социальную защиту детей и семьи предусмотрено — 27,4 млрд грн или почти на уровне 2024 года (когда было 27,6 млрд грн). Значительная часть этих средств будет направлена ​​на то, чтобы дети, которые в силу разных обстоятельств остались без родительской опеки, могли расти в семейном окружении.

Приоритет 4: Обеспечение достойной старости для пожилых людей

Совокупные расходы на пенсионное обеспечение составят 780,9 млрд грн.

Несмотря на то, что во время полномасштабной войны правительство имеет право не проводить индексацию пенсий, мы закладываем и индексацию пенсий в 2025 г., в т. ч. проиндексируем самые низкие пенсии.

Приоритет 5: Развитие системы социальных услуг

Социальные услуги — это инструмент, который помогает украинцам преодолевать трудности и возвращаться к активной социальной и экономически независимой жизни. Долгое время важность качественных социальных услуг была недооценена. Война внесла коррективы в сферу социальной поддержки. Появился спрос на те услуги, которые ранее не существовали в стране и которые были внедрены в ответ на новые потребности украинцев.

В 2025 году Минсоцполитики планирует направить на развитие системы социальных услуг — 1,3 млрд грн, что на 22% больше, чем в 2024 году.

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