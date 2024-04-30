Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы — размеры выплат
Как объясняют в Минсоцполитики, граждане с инвалидностью III группы должны получить специальные условия при трудоустройстве. К примеру, они не обязаны проходить испытательный срок. Также для работающих лиц с III группой доступны следующие льготы:
- отпуск без сохранения зарплаты — до 30 дней в течение года;
- дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 дней в году;
- плюс 2 дня к стандартному ежегодному отпуску.
Также лица с инвалидностью III группы имеют определенные льготы при получении образования:
- если студенты получили стипендию, она сохраняется и выплачивается в полном размере;
- абитуриенты, получившие высокие баллы при поступлении, могут быть засчитаны вне конкурса;
- дети с инвалидностью III группы, обладающие особыми талантами, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.
Граждане с инвалидностью III группы могут на льготных условиях получить:
- изделия медицинского назначения (например, протезы зубов);
- средства необходимые для реабилитации.
Выплаты
Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от того, продолжает ли гражданин работать. Также на указанную денежную помощь влияет, когда именно лицо приобрело увечье.
Какие эти выплаты сейчас:
- лица с инвалидностью с детства имеют 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- лица, которые приобрели инвалидность до 18 лет — 70% от прожиточного минимума.
Минимальные выплаты в зависимости от того, трудоустроено ли лицо:
- если лицо с III группой не работает, оно имеет не менее 2 520 гривен;
- если лицо с III группой работает — 2093 гривны.
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