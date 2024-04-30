Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы — размеры выплат Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы — размеры выплат

Как объясняют в Минсоцполитики, граждане с инвалидностью III группы должны получить специальные условия при трудоустройстве. К примеру, они не обязаны проходить испытательный срок. Также для работающих лиц с III группой доступны следующие льготы:

отпуск без сохранения зарплаты — до 30 дней в течение года;

дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 дней в году;

плюс 2 дня к стандартному ежегодному отпуску.

Также лица с инвалидностью III группы имеют определенные льготы при получении образования:

если студенты получили стипендию, она сохраняется и выплачивается в полном размере;

абитуриенты, получившие высокие баллы при поступлении, могут быть засчитаны вне конкурса;

дети с инвалидностью III группы, обладающие особыми талантами, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.

Граждане с инвалидностью III группы могут на льготных условиях получить:

изделия медицинского назначения (например, протезы зубов);

средства необходимые для реабилитации.

Выплаты

Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от того, продолжает ли гражданин работать. Также на указанную денежную помощь влияет, когда именно лицо приобрело увечье.

Какие эти выплаты сейчас:

лица с инвалидностью с детства имеют 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лица, которые приобрели инвалидность до 18 лет — 70% от прожиточного минимума.

Минимальные выплаты в зависимости от того, трудоустроено ли лицо:

если лицо с III группой не работает, оно имеет не менее 2 520 гривен;

если лицо с III группой работает — 2093 гривны.

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