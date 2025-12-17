Доход от рекламы на YouTube: как ФЛП платить налоги
Доходы от рекламы на YouTube могут облагаться налогом по-разному — все зависит от того, о чем именно эта реклама и связана ли она с предпринимательской деятельностью автора канала. От этого зависит, как правильно учитывать полученные средства и какие налоги с них нужно платить.
Об этом сообщило Главное управление налоговой в Винницкой области.
Что говорят налоговики
В частности, если реклама YouTube, размещаемая в видеоматериалах, созданных ФЛП — плательщиком единого налога, имеет непосредственную связь с его хозяйственной деятельностью, то средства, полученные от YouTube и зачисленные на счет в банковском учреждении Украины, открытый для предпринимательской деятельности, включаются в доход ФЛП.
Такие поступления учитываются в течение отчетного периода, но не позднее годового налогового (отчетного) периода, и облагаются налогом в соответствии с главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины.
Следовательно, в случае размещения рекламы, продвигающей деятельность физического лица-предпринимателя, доходы от нее могут быть включены в налогооблагаемую базу плательщика единого налога при условии соблюдения установленных требований.
Если же реклама касается исключительно деятельности YouTube и не связана с хозяйственной деятельностью физического лица-предпринимателя — плательщика единого налога, полученные средства подлежат налогообложению как иностранный доход по правилам, предусмотренным для физических лиц — налогоплательщиков.
Ранее мы сообщали, какие налоги должны платить блоггеры.
