Договор пожизненного содержания: что предусматривает и как получить недвижимость — Finance.ua

Договор пожизненного содержания: что предусматривает и как получить недвижимость Сегодня 19:01 — Личные финансы

Договор пожизненного содержания: что предусматривает и как получить недвижимость

Бесплатно приобрести недвижимость в Украине можно по наследству, в дар и по договору пожизненного содержания. И, если с наследством и дарственной все понятно, то с договором о пожизненном уходе — наоборот. Он приобрел новую актуальность: документ все чаще рассматривается как основание для освобождения от мобилизации.

Как это все работает — рассказали эксперты портала flombu.com.

Когда заключают договор о пожизненном содержании

Договор пожизненного содержания заключается между человеком, который нуждается в уходе и отдает за это свое имущество, и человеком, обещающим предоставить такой уход, а вместо этого получает квартиру или дом.

Такой документ является пожизненным: лицо, нуждающееся в попечительстве, имеет право проживать в квартире или доме до конца своих дней. А тот, кто обещает уход, обязан предоставлять его в течение этого времени.

Когда недвижимость переходит к приобретателю по договору содержания

Как только вы подпишете договор о пожизненном содержании и официально приступите к уходу за другим человеком, его недвижимость становится вашей. Но, конечно, с условием. Вы не сможете распоряжаться этим жильем — ни продать, подарить, завещать или сдать в аренду — пока жив человек, который находится у вас на попечении.

Соответственно, и человек, нуждающийся в опеке, не имеет права распоряжаться недвижимостью, ведь, подписав соглашение, теряет право собственности на жилье.

В то же время, вы можете пользоваться этой квартирой или домом: проживать, вести хозяйство, делать ремонт и т. д.

Прекращение договора пожизненного содержания

Пожизненное содержание является долгосрочным действием и останавливается в основном после смерти одной из сторон. В некоторых случаях такой договор расторгает суд.

Следовательно, договор о пожизненном содержании прекращает действие, если:

человек, нуждавшийся в уходе по договору, умер; умер попечитель и нет наследников, которые могут получить недвижимость;

на это есть решение суда.



Расторжение договора пожизненного содержания через суд

Суд может расторгнуть договор пожизненного содержания в двух случаях:

1. Если отчуждатель или другие лица докажут, что приобретатель не выполняет своих обязательств по уходу

В таком случае человек, отдавший свою недвижимость в обмен на пожизненный уход, получает свое недвижимое имущество обратно. Расходы приобретателя по уходу, который признан судом недостаточным или ненадлежащим, не компенсируются.

2. Если договор пожизненного содержания расторгается по инициативе приобретателя

Обязавшийся предоставить пожизненный уход может отказаться от выполнения условий договора, если, скажем, его финансовое положение ухудшилось и теперь он не имеет возможности обеспечивать отчуждателя.

Если приобретатель докажет, что это произошло по независимым обстоятельствам, суд может оставить за ним часть недвижимого имущества, учитывая время, в течение которого приобретатель надлежащим образом выполнял свои обязанности по договору, и финансовые затраты для обеспечения потребностей отчуждателя.

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Договор пожизненного содержания и мобилизация

У многих украинцев сейчас возникает вопрос об освобождении или отсрочке от мобилизации на основе договора пожизненного содержания. Мол, как можно идти служить, если вы ухаживаете за человеком и подписали об этом соглашение. Впрочем, не все так просто.

Является ли договор пожизненного содержания основанием для освобождения от мобилизации

Нет, сам по себе договор пожизненного содержания не является документом, подтверждающим ваше право не идти в армию. Однако в комплексе с другими обстоятельствами такое соглашение может способствовать вашей отсрочке от службы. В первую очередь, если в вашей семье есть инвалид 1, 2 или 3 группы. Отдельно такой договор от призыва не освобождает.

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