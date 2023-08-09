Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в июле (инфографика) — Finance.ua

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в июле (инфографика) Сегодня 16:02 — Личные финансы

Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в июле (инфографика)

Украинский маркетплейс Dim.Ria проанализировал цены и количество предложений на новостройки и вторичный рынок недвижимости.

Первичный рынок недвижимости

По состоянию на конец июля 2023 года в Украине работают 74% отделов продаж новостроек. Больше всего открытых отделов в Киеве, Львовской и Киевской областях процент в последней составляет 24% от общего количества.

В июле были сданы две новостройки в Киеве и области. За два месяца лета в эксплуатацию введены 14 домов, которые составляют 19 секций, из них — четыре новостройки и семь секций в Киеве. За год в Украине введены в эксплуатацию 34 жилых дома и 68 секций. Около 25% всех новостроек в стране готовы к заселению, а 2107 построек продолжают строительство.

Инфографика: Dim. Ria

Цены

По состоянию на июль, самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 57 059 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат), а самая низкая цена за м² в Хмельницкой области — 23 625 грн.

Инфографика: Dim. Ria

По сравнению с прошлым годом на июль 2023 года средняя стоимость м² заметно поднялась в Ивано-Франковской области — на 36%.

Вторичный рынок продаж

Исследуя предложение на вторичном рынке продаж недвижимости в июле и июне, можно заметить значительное увеличение. К примеру, количество добавленных объявлений в Киевской области повысилось до 63%, а в Волынской области — на 153% по сравнению с июнем 2023 года.

Цены

Наивысшая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 86 360 долларов США в Киеве, затем Львовская область, где цена 61 264 доллара США, и Закарпатская область со стоимостью в 49 665 долларов США.

Инфографика: Dim. Ria

Стоимость однокомнатной квартиры по сравнению с июнем 2023 года упала в Ровенской области на 8%, а заметно выросла на 13% - в Сумской области.

Инфографика: Dim. Ria

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