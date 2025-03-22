Договор о совместном проживании пары: какие преимущества — Finance.ua

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Договор о совместном проживании пары: какие преимущества

Личные финансы
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Договор о совместном проживании пары: какие преимущества
Договор о совместном проживании пары: какие преимущества, Фото: freepik
Все больше пар выбирают совместное проживание без официального брака. Семейный кодекс определяет: имущество, приобретенное при таком проживании, считается общей совместной собственностью, если иное не предусмотрено письменным договором.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Достоинства договора о совместном проживании

В ведомстве отметили, что в случае расторжения отношений на практике трудно доказать, что определенное имущество является общей совместной собственностью.
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«Если мужчина и женщина остались не в хороших отношениях и не пришли к согласию относительно раздела совместно нажитого имущества, этот вопрос решается путем обращения в суд с иском о признании факта проживания одной семьей и о признании имущества общей совместной собственностью и разделе имущества», — говорится в сообщении.
Чтобы избежать недоразумений и конфликтов, обеспечить защиту прав и интересов обеих сторон, можно заключить договор о совместном проживании мужчины и женщины.
Отмечается, что ни одна из сторон не должна состоять в официальном браке.

Что может содержать такой договор

В договоре можно указать не только сведения о начале совместного проживания, но и перечислить имущество или определенные нюансы способа его раздела в случае прекращения отношений.
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В то же время договор не может регулировать личные отношения супругов и личные отношения между ними и детьми.
Он должен быть оформлен в письменном виде. Нотариально заверять законодательством не требуется.
Однако оформление такого договора у нотариуса имеет свои преимущества, в частности нотариус:
  • поможет составить проект договора и предоставит разъяснения по вопросам совершения нотариального действия;
  • определит объем гражданской дееспособности сторон;
  • проверит, соответствует ли содержание заверяемого им договора требованиям закона и действительным намерением сторон;
  • выяснит и убедится, что каждая из сторон одинаково понимает значение, условия договора и его правовые последствия.
Договор о совместном проживании поможет обеспечить прозрачность финансовых и имущественных вопросов и создаст прочную правовую основу для совместной жизни.
По материалам:
Finance.ua
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