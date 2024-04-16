Дочерняя компания французской Auchan продала бизнес в россии — Finance.ua
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Дочерняя компания французской Auchan продала бизнес в россии

Фондовый рынок
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Французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan, закрыла сделку по продаже своих торговых комплексов в россии, пишет РБК.
Новым владельцем компании стала местная фирма «Торговые галереи».
Владелец компании, на балансе которой находятся торговые комплексы, изменился 12 апреля, отметило издание. Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 года.
Ceetrus входит во французскую группу «Ашан», до 2018 года она называлась Immoauchan. Компания имеет 150 000 кв. м торговой площади и управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе торговыми комплексами «Акварель» в подмосковном Пушкино, Тольятти, Волгограде, а также ТЦ «Тройка» в москве. Компании принадлежат кассы в гипермаркетах «Ашан».
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После начала российского вторжения в Украину гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что Ашан продолжит деятельность в россии, поскольку работает для гражданского населения.
По итогам 2023 года выручка «Ашана» в рф сократилась на 4,7%, до около $2,5 млрд.
Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину всего 372 мировые компании полностью вышли из российского рынка.
По материалам:
Forbes.ua
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