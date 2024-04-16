Дочерняя компания французской Auchan продала бизнес в россии — Finance.ua

Дочерняя компания французской Auchan продала бизнес в россии 16.04.2024, 02:03 — Фондовый рынок

Французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan, закрыла сделку по продаже своих торговых комплексов в россии, пишет РБК

Новым владельцем компании стала местная фирма «Торговые галереи».

Владелец компании, на балансе которой находятся торговые комплексы, изменился 12 апреля, отметило издание. Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре 2023 года.

Ceetrus входит во французскую группу «Ашан», до 2018 года она называлась Immoauchan. Компания имеет 150 000 кв. м торговой площади и управляет 40 торговыми центрами и галереями, в том числе торговыми комплексами «Акварель» в подмосковном Пушкино, Тольятти, Волгограде, а также ТЦ «Тройка» в москве. Компании принадлежат кассы в гипермаркетах «Ашан».

После начала российского вторжения в Украину гендиректор французской компании Ив Клод заявил, что Ашан продолжит деятельность в россии, поскольку работает для гражданского населения.

По итогам 2023 года выручка «Ашана» в рф сократилась на 4,7%, до около $2,5 млрд.

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину всего 372 мировые компании полностью вышли из российского рынка.

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