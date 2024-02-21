Danone планирует продать российские предприятия бизнесмену, связанному с Кадыровым — FT — Finance.ua
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Danone планирует продать российские предприятия бизнесмену, связанному с Кадыровым — FT

Фондовый рынок
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Российскую часть бизнеса Danone, которая была захвачена в 2023 году по приказу Путина, планируют продать бизнесмену, связанному с властями в Чечне, который приближен к Кремлю.
Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на документацию и собственные источники.
Французская компания Danone собирается продать Life & Nutrition российской молочной компании «Вамин Татарстан», принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову.
Мингазов был назначен в совет директоров Life & Nutrition этим летом вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриеву, 33-летнему племяннику Кадырова, в ответ на западные санкции.
Айрат Мухамадеев, директор новой компании «Вамин Татарстан», сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей (191,5 млн долл.) за контроль над российским бизнесом Danone, из которых 7,7 млрд рублей (83,2 млн долл.) пойдут на обслуживание долга по операциям в россии, а остальные пойдут на оплату доли Danone в компании.
Цена сделки учитывает 56% скидки от рыночной стоимости активов, согласно политике кремля по выходу западных компаний с рынка рф.
Также отмечается, что для обеспечения «непрерывности» своего бывшего российского бизнеса Danone согласилась оказать поддержку до конца июля 2025 года, поскольку Life & Nutrition продолжает локализовать производство определенных ингредиентов, чтобы сохранить «высокое качество продукции, к которому привыкли российские потребители».
Соглашение должно быть одобрено Министерством сельского хозяйства россии перед тем, как за него проголосует специальный правительственный подкомитет, ответственный за одобрение выхода западных компаний с рынка.
Люди ознакомлены с этим процессом сообщают, что продажа активов Danone «Вамин Татарстан» может и не состояться, пишет FT.
По материалам:
Економічна Правда
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