«Добро пожаловать в ад»: Укрпочта выпустила новый конверт — Finance.ua

«Добро пожаловать в ад»: Укрпочта выпустила новый конверт Сегодня 16:45 — Личные финансы

«Добро пожаловать в ад»: Укрпочта выпустила новый конверт, Фото: Укрпошта

Укрпочта 20 сентября выпустила маркированный художественный конверт «Добро пожаловать в ад», на котором изображен самый большой враг Украины — российский диктатор путин.

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

«Надеемся, этот конверт, как и в свое время марка „Русский военный корабель, иди...“, будет пророческим, и очень скоро мы услышим хорошие новости. Чем больше людей, покупая конверт, повторит его название и направит пожелания в адрес самого большого врага Украины, тем больше шансов, что коллективное желание материализуется. Конечно, с помощью наших военных, дипломатов и союзников Украины по всему миру», — прокомментировали в Укрпочте.

Одновременно с выпуском конверта Укрпочта вводит в обращение новую почтовую марку с трезубцем и номиналом «U» для печати на конвертах и карточках, которая заменяет собой марку с контуром карты Украины и буквой «V», оскверненной врагом.

Тираж конверта — 1 млн экземпляров.

Стоимость одного конверта — 15 грн.

Конверты доступны для заказа онлайн — в почтовом маркете Укрпочты , а также во всех отделениях почтовой связи.

Справка Finance.ua:

о выходе нового конверта гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщал на прошлой неделе;

также 1 сентября Укрпочта приступила к продаже марки «Пес Патрон»;

кроме того, Укрпочта планирует выпускать марки в NFT-формате, первой станет марка «русский военный корабль, иди...»

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