До конца года процентные ставки по кредитам для МСБ сократятся на 1,5% — банкир — Finance.ua

До конца года процентные ставки по кредитам для МСБ сократятся на 1,5% — банкир Сегодня 12:44 — Кредит&Депозит

До конца года процентные ставки по кредитам для МСБ сократятся на 1,5% — банкир

До конца года процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса составят от 13,5 до 16% годовых.

Об этом рассказывает Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус».

Эксперт отметила, что самые низкие ставки, а это 13,5% годовых, будут предложены по «энергокредитам» на приобретение и установку альтернативных источников питания (солнечных панелей, тепловых насосов и создание на предприятиях новой энергогенерации и т. п. ).

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Шульга говорит, что с сентября по ноябрь ставки по целевым кредитам для МСБ на приобретение основных средств ведения бизнеса (производственное оборудование, автотранспорт, спецтранспорт и т. п. ) могут сократиться на 1−1,5% - до 16% годовых. По ее мнению, это стало прямым следствием снижения учетной ставки до 13%, что позволяет комбанкам постепенно улучшать кредитные условия для заемщиков.

По данным специалиста, в первом полугодии основной объем целевых кредитов для малого и среднего бизнеса был выдан предприятиям производственной, промышленной и строительной отраслей (до 60% от общего количества целевых кредитов для малого и среднего бизнеса), предприятиям торговли и компаниям сферы услуг (по 15% кредитов), постепенно увеличивалось финансирование компаний по обслуживанию зданий и территорий. При этом средняя сумма предоставленного кредита составляет 1,2 млн грн на срок от 1 до 5 лет.

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Как отметила Оксана Шульга, целевые кредиты имеют свои преимущества: предмет финансирования становится залогом по кредиту, не требующим от заемщика дополнительных ресурсов на обеспечение кредита.

Кроме того, многие целевые кредиты поддерживаются государством (например, государственные программы «5−7-9», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9», «Доступный факторинг»), местными администрациями и государственными фондами (программы для ОСМД и ЖСК «Энергодом» и «ГринДИМ» от Фонда энергоэффективности), что дает возможность заемщику как получить компенсацию процентной ставки, части кредита, так и рассчитывать на возмещение части стоимости оборудования.

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Она рассказала, что в настоящее время более 64% целевых кредитов для МСБ приходится на государственные программы (вместе с компенсационными программами возмещения местных органов власти). Остальные кредиты для малого и среднего бизнеса (более 35%) выдаются по партнерским программам, внедренным банками совместно с производителями и поставщиками разнообразных орудий для ведения бизнеса.

«Почти все выданные целевые кредиты по сугубо банковским программам являются партнерскими, то есть общими между банками и производителями (поставщиками, продавцами) необходимого для бизнеса оборудования, спецсредств или транспорта. Благодаря таким программам заемщик может получить кредит по ставкам на 20−30% ниже среднерыночных» , — подчеркнула эксперт.

По ее прогнозу, общие показатели выданных целевых кредитов для малого и среднего бизнеса могут существенно возрасти благодаря Меморандуму банков о развитии кредитования и существенному расширению возможностей программы льготных кредитов «5−7-9» для ОСМД и ЖСК на приобретение оборудования для генерации и хранения электрической энергии. из альтернативных источников (солнечной и ветровой) под 7% годовых.

«Во втором полугодии количество выданных кредитов для нужд малого и среднего бизнеса ощутимо возрастет: по сравнению с первым полугодием количество таких кредитов может увеличиться в среднем на 25−30%. А по сравнению с 2023 годом объем выданных кредитов возрастет более чем на 50%», — подытожила Оксана Шульга.

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