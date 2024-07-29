Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика)

Кредит&Депозит
24
Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика)
Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика)
В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 37 824 кредита на общую сумму 120,6 млрд гривен.
Об этом пишет Минфин.
По состоянию на 1 июля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 542 кредита на 67,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,4 млрд гривен. Это около 69% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).
В июне заключено 767 кредитных договоров на 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,3 млрд гривен.
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ «Приватбанк»: 13 205 кредитов на общую сумму 21,6 млрд грн, что составляет 62% от лимита таких гарантий, предоставленных банку.
Вторым по количеству таких кредитов является АО «Ощадбанк»: 2841 кредит на около 11 млрд грн (90% от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 919 кредитов на 9,6 млрд (68% своего лимита).
Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика)
Наибольший объем кредитов обслуживается:
  • в Киеве — 2 287 кредитов на общую сумму около 8 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1538 кредитов на 5,1 млрд грн;
  • во Львовской — 1692 кредита на почти 5 млрд грн;
  • в Киевской — 1219 кредитов на 4,2 млрд грн;
  • в Одесской — 1239 кредитов на около 4 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
  • сельское хозяйство — 5011 кредитов на общую сумму 29,1 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8319 кредитов на 17,4 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 3 062 кредита на 14,1 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1125 кредитов на 2,4 млрд грн;
  • строительство — 492 кредита на 1,6 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.