Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика) — Finance.ua

Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика) Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Банки в июне выдали предпринимателям около 770 кредитов (инфографика)

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 37 824 кредита на общую сумму 120,6 млрд гривен.

Об этом пишет Минфин.

По состоянию на 1 июля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 542 кредита на 67,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,4 млрд гривен. Это около 69% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).

В июне заключено 767 кредитных договоров на 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,3 млрд гривен.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июля текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ «Приватбанк»: 13 205 кредитов на общую сумму 21,6 млрд грн, что составляет 62% от лимита таких гарантий, предоставленных банку.

Вторым по количеству таких кредитов является АО «Ощадбанк»: 2841 кредит на около 11 млрд грн (90% от лимита банка). по количеству таких кредитов является АО «Ощадбанк»: 2841 кредит на около 11 млрд грн (90% от лимита банка). Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 919 кредитов на 9,6 млрд (68% своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 2 287 кредитов на общую сумму около 8 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1538 кредитов на 5,1 млрд грн;

во Львовской — 1692 кредита на почти 5 млрд грн;

в Киевской — 1219 кредитов на 4,2 млрд грн;

в Одесской — 1239 кредитов на около 4 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 5011 кредитов на общую сумму 29,1 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8319 кредитов на 17,4 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 3 062 кредита на 14,1 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1125 кредитов на 2,4 млрд грн;

строительство — 492 кредита на 1,6 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.