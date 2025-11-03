До конца года ожидается поступление почти $15 млрд внешнего финансирования, — НБУ Сегодня 16:27

Национальный банк прогнозирует, что до конца года ожидается поступление почти 15 млрд долларов внешнего финансирования.

Об этом говорится в материалах НБУ

«Объемы международной помощи остаются достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания адекватного уровня международных резервов Международная поддержка Украины сохраняется. В августе — октябре получено более 13 млрд долларов внешнего финансирования. До конца года ожидается поступление еще около 15 млрд долларов», — говорится в сообщении.

НБУ также предполагает сохранение в последующие годы устойчивого и достаточного международного финансирования, прежде всего за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов.

Это позволит и далее финансировать бюджетный дефицит из неэмиссионных источников и сохранять международные резервы на адекватном уровне, достаточном для поддержания устойчивости валютного рынка.

Вместе с тем, НБУ напоминает, что в последующие годы ожидается умеренное ускорение экономического роста за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс.

Положительное влияние на инвестиционную активность также будет иметь дальнейшая евроинтеграция Украины и постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, что, в частности, будет отражаться в стабилизации ситуации в энергосекторе и развороте негативной миграционной динамики.

Учитывая эти факторы, НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году.

