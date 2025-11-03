США избавятся от зависимости от редкоземов из Китая Сегодня 20:20

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты уже в ближайшие два года планируют избавиться от зависимости от поставок редкоземельных элементов из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN

«Мы собираемся в течение одного-двух лет двигаться с сверхсветовой скоростью и увернуться от того меча, который Китай держит над нами», — сказал Бессент, говоря о поставках китайских редкоземов в США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят разрывать связи с Китаем, однако Вашингтону следует снижать риски, поскольку Пекин показал себя ненадежным партнером во многих сферах.

Также министр добавил, что для решения этого вопроса США хотят объединиться со странами демократического мира, включая Индию.

«Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам, чтобы создать собственные цепочки поставок», — резюмировал глава Минфина США.

Напомним, на прошлой неделе, 30 октября президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели первую личную встречу с 2019 года. Она прошла в южнокорейском городе Пусан и длилась 1 час и 40 минут.

По ее итогам стороны заявили о «консенсусе», а американский лидер назвал встречу «потрясающей», оценив ее на 12 баллов из десяти.

Во время общения с журналистами Трамп сообщил, что принял решение снизить пошлины, а Китай в свою очередь начнет закупать огромные объемы сои и других сельхозтоваров в США.

Он также анонсировал, что уже в апреле 2026 года снова посетит Китай, а после уже Си Цзиньпин прилетит в Соединенные Штаты.

