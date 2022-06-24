До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов — Finance.ua

До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов Сегодня 11:43 — Казна и Политика

До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов

Власти готовятся к голосованию в Верховной Раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

«До конца этого года мы уже будем готовиться к голосованию в парламенте более 30 евроинтеграционных законопроектов. Готовится заседание Совета ассоциации (Украина — ЕС. — Ред.) с участием премьер-министра. То есть мы будем демонстрировать прогресс все это время, чтобы как можно быстрее начать следующий этап присоединения к ЕС в формате переговоров», — сказала она.

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Вице-премьер отметила, что в целом готовыми и зарегистрированными в парламенте являются 80 законопроектов «евроинтеграционного портфеля».

Сегодня, по словам Стефанишиной, сформировано 30 проектов, которые можно принимать во время военного положения и которые будут помогать предприятиям, экономике и не будут создавать дополнительного негативного регулирования.

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Кроме того, подчеркнула Стефанишина, власти уже разработали дорожную карту по каждому из пунктов рекомендаций Еврокомиссии, и по каждому уже есть наработки.

«Работа велась и до начала полномасштабной войны, но мобилизации такой большой политической воли для того, чтобы продвинуться по каждому из этих пунктов, мы не имели. И сегодня эти рекомендации являются определенным стимулом», — констатировала вице-премьер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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