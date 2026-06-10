До 34 тыс. грн штрафа: когда налоговая может наказать за продажу в соцсетях Сегодня 14:00 — Личные финансы

Налоговая разграничивает разовую продажу личного имущества и предпринимательскую деятельность.

Продажа товаров через Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и другие онлайн-платформы стала для многих украинцев источником дополнительного дохода или полноценным бизнесом. В то же время, налоговая служба все активнее контролирует интернет-торговлю и проверяет продавцов, которые регулярно получают плату за реализованные товары, но не зарегистрированы как предприниматели.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

При этом разовая продажа собственных вещей не считается предпринимательской деятельностью. Систематическая торговля однородными товарами может привести к штрафам, к начислению налогов и другим санкциям.

Когда продажи через Instagram могут признать бизнесом

Налоговая разграничивает разовую продажу личного имущества и предпринимательскую деятельность.

Если человек однократно или эпизодически продает собственные вещи, например старый телефон, ноутбук или одежду, это не считается ведением бизнеса. В таком случае штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации не применяются. В то же время, полученный доход подлежит декларированию и налогообложению в соответствии с законодательством.

Другая ситуация возникает тогда, когда продажи носят систематический характер. Если человек регулярно реализует однотипные товары в целях получения прибыли, такая деятельность может быть расценена как предпринимательская. В этом случае необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и выполнять налоговые обязанности.

Как налоговая выявляет продавцов в соцсетях

Контроль за интернет-торговлей осуществляется не только посредством анализа банковских операций. Налоговики мониторят объявления, страницы и группы в социальных сетях, где предлагаются товары для продажи. Один из механизмов проверки — контрольные закупки, когда товар заказывают под видом обычного покупателя.

При таких проверках особое внимание обращают на способ оплаты. Если средства регулярно поступают на личную банковскую карту лица, не имеющего статуса ФЛП, это может стать основанием для вывода о ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности.

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Отдельно контролируется реклама товаров в социальных сетях.

Госпродслужба мониторит объявление на предмет соблюдения требований законодательства о рекламе. Нарушениями могут считаться распространение ложной информации о товаре, использование нецензурной лексики или размещение рекламы, что противоречит требованиям закона.

Какие штрафы предусмотрены за торговлю без ФЛП

За ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации законодательство предусматривает административную ответственность. В частности, согласно статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф может составлять от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Также возможно применение конфискации дохода, полученного в результате такой деятельности.

В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа может возрасти до 85 тысяч гривен.

Кроме того, лицу могут доначислить налоговые обязательства. Речь идет об уплате налога на доходы физических лиц в размере 18% и военного сбора в размере 5% доходов, полученных от продажи товаров.

Что видит налоговая через службы доставки

Дополнительным источником информации для контролирующих органов выступают операторы почтовой связи и службы доставки.

Платежные операции, проходящие через сервисы доставки, в том числе наложенные платежи, могут попадать в поле зрения налоговых органов. Это позволяет анализировать частоту отправлений, полученные суммы и проверять, зарегистрирован ли продавец как предприниматель.

Особое внимание могут привлекать регулярные отправления большого количества однотипных товаров, что свидетельствует о коммерческой деятельности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. В законе предусматривается льготная ставка налога — 10% вместо базовых 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Под налогообложение не будут подпадать доходы физлиц от продажи товаров через платформы в размере до 2000 евро в год. Это касается тех, кто продает подержанные вещи и не ведет через цифровые платформы постоянной коммерческой деятельности.

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