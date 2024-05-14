Для системных нарушителей ПДД планируют установить ограничение — Finance.ua

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Для системных нарушителей ПДД планируют установить ограничение

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Для системных нарушителей ПДД планируют установить ограничение
Для системных нарушителей ПДД планируют установить ограничение
В Патрульной полиции предлагают установить ограничение для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения — до трех в год.
Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в ходе круглого стола в Укринформе.
«Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда у определенной категории водителей транспортных средств по 20−25−30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей», — заявил Белошицкий.
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По его словам, Патрульная полиция уже инициировала обсуждение изменений в правила ПДД с участием общественности и профильных комитетов Верховной Рады, которая ограничит количество возможных нарушений до трех в год.
«Предлагается введение ответственности за нарушение ПДД трижды в течение года. Сейчас предполагается ответственность только за повторность нарушений. Этот вопрос требует обсуждения, оценки и принятия решения со стороны законодательного органа власти. Правоохранительный и транспортный комитеты ВР поддерживают эту идею», — сказал Белошицкий.
Он привел данные Патрульной полиции, согласно которым за 4 месяца этого года произошло 6475 ДТП, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Травмировано 8155 человек, что на 8% больше, чем за тот же период в прошлом году.
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Около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости. Поэтому сегодня в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.
«Несмотря на тяжелые условия для государства и организационно-процедурные проблемы, на данный момент почти полностью восстановлена ​​система автоматической фиксации до уровня до полномасштабной войны. В настоящее время работает 260 камер автоматической фиксации (до полномасштабной войны было 270). И только за 4 месяца этого года зафиксировано и вынесено 1 млн 376 тысяч 779 постановлений об административном правонарушении, зафиксированных в автоматическом режиме», — сообщил Белошицкий.
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Согласно статистике Патрульной полиции, больше всего ДТП с погибшими и травмированными зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях. Более 30% ДТП происходит во вторник и пятницу и приходится на время с 17 до 19 часов. Среди причин — превышение скорости (42%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов (8%), несоблюдение дистанции (5%), управление автомобилем в состоянии опьянения (около 5%).
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По материалам:
Укрінформ
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