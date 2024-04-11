Штрафы для водителей от 1 тысячи грн: за что могут наказать — Finance.ua

Штрафы для водителей от 1 тысячи грн: за что могут наказать Сегодня 20:00 — Личные финансы

Штрафы для водителей от 1 тысячи грн: за что могут наказать

В патрульной полиции напомнили, за что водители могут получить штрафы от 1000 грн.

Об этом пишет Патрульная полиция Днепропетровской области.

Так, закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле — это нарушение ПДД.

Также запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, который:

не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закреплен не в установленном для этого месте;

закрыт другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязнен, не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;

также совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121−3 КУоАП, которая влечет за собой наложение штрафа в размере 1190 грн.

Напомним, что в настоящее время на украинских дорогах работает 250 камер автоматического фиксирования нарушений ПДД. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

По его словам, таких камер нужно значительно больше. Он отмечает, что размеры штрафов за нарушение скорости в Украине недостаточно большие.

«Если сравнивать штрафы в Европе за превышение скорости с теми, которые у нас, то это несопоставимые суммы и неадекватные тем нарушениям, которые совершаются», — заявил замминистра.

Справка Finance.ua:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право». Документ предусматривает новые штрафы для водителей.

Так, законопроект предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 150 минимумов доходов граждан (1700 грн — 2550 грн) и лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года за непредоставление преимущества в движении транспорта аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами и прочее.

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